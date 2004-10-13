نخست وزير انگليس عذرخواهي نكرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، توني بلر نخست وزير انگليس امروز در برابر پارلمان اتهامات محافظه كاران را در مورد اينكه وي اطلاعات را براي تشكيل پرونده جهت اشغال عراق منحرف كرده است ، رد كرد .

وي در پاسخ به جان هاوارد رهبر محافظه كاران انگليسي گفت : من نمي توانم بگويم كه اطلاعات را منحرف كرده ام .

هاوارد از بلر خواست كه به دليل منحرف كردن اطلاعات عذرخواهي كند .

بلر گفت : من واقعا به دليل اطلاعاتي كه با اطمينان كامل ارائه شدند اما متعاقبا معلوم شد كه اشتباه بوده اند معذرت خواهي مي كنم . من اين كار را انجام داده ام .

بلر گفت : آنچه من به هيچ وجه نمي پذيرم اين است كه فريب وجود داشته است . اين مسئله اي است كه در چهار تحقيق مستقل جداگانه مطرح شد و در هر مورد نيز اتهامات غلط از آب در آمد .

وي ادامه داد : من به خاطر از بين بردن صدام عذرخواهي نمي كنم و من به خاطر جنگي كه در ان زمان مي انديشيدم درست بود و هم اكنون نيز فكر مي كنم درست بود ، عذرخواهي نمي كنم چراكه اين جنگ براي امنيت بيشتر در منطقه و جهان اساسي بود .

گفتني است روز سه شنبه جك استراو وزير امور خارجه انگليس نيز در مجلس عوام با درخواستهايي جهت "عذرخواهي كامل " به دليل راهي كه دولت براي رفتن به جنگ پيمود ، روبرو شد .

با اينحال استراو تنها نمايندگان مجلس را به عذرخواهي بلر دو هفته پيش در كنفرانس حزب كارگر ارجاع داد .

بلر روز 28 سپتامبر گفته بود : مشكل اين است كه من مي توانم به دليل اطلاعاتي كه مشخص شد غلط هستند ، عذر خواهي كنم اما نمي توانم به دليل بركنار كردن صدام حسين عذر خواهي كنم