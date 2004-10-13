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۲۲ مهر ۱۳۸۳، ۱۹:۱۱

علي رغم اصرار محافظه كاران :

نخست وزير انگليس عذرخواهي نكرد

توني بلر نخست وزير انگليس علي رغم اصرار محافظه كاران در برابر پارلمان اين كشور از عذر خواهي به خاطر منحرف كردن اطلاعات درباره عراق امتناع كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، توني بلر نخست وزير انگليس امروز در برابر پارلمان اتهامات محافظه كاران را در مورد اينكه وي اطلاعات را براي تشكيل پرونده جهت اشغال عراق منحرف كرده است ، رد كرد .

وي در پاسخ به جان هاوارد رهبر محافظه كاران انگليسي گفت : من نمي توانم بگويم كه اطلاعات را منحرف كرده ام .

هاوارد از بلر خواست كه به دليل منحرف كردن اطلاعات عذرخواهي كند .

بلر گفت : من واقعا به دليل اطلاعاتي كه با اطمينان كامل ارائه شدند اما متعاقبا معلوم شد كه اشتباه بوده اند معذرت خواهي مي كنم . من اين كار را انجام داده ام .

بلر گفت : آنچه من به هيچ وجه نمي پذيرم اين است كه فريب وجود داشته است . اين مسئله اي است كه در چهار تحقيق مستقل جداگانه مطرح شد و در هر مورد نيز اتهامات غلط از آب در آمد .

وي ادامه داد : من به خاطر از بين بردن صدام عذرخواهي نمي كنم و من به خاطر جنگي كه در ان زمان مي انديشيدم درست بود و هم اكنون نيز فكر مي كنم درست بود  ، عذرخواهي نمي كنم چراكه اين جنگ براي امنيت بيشتر در منطقه و جهان اساسي بود .

گفتني است روز سه شنبه جك استراو وزير امور خارجه انگليس نيز در مجلس عوام با درخواستهايي جهت "عذرخواهي كامل " به دليل راهي كه دولت براي رفتن به جنگ پيمود ، روبرو شد .

با اينحال استراو تنها نمايندگان مجلس را به عذرخواهي بلر دو هفته پيش در كنفرانس حزب كارگر ارجاع داد .

بلر روز 28 سپتامبر گفته بود : مشكل اين است كه من مي توانم به دليل اطلاعاتي كه مشخص شد غلط  هستند ، عذر خواهي كنم اما نمي توانم به دليل بركنار كردن صدام حسين عذر خواهي كنم

کد مطلب 120928

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