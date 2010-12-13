300 بیمار دیالیزی در البرز زندگی می کنند

دکتر علیرضا شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: اکنون 300 بیمار دیالیزی در استان البرز ساکن هستند و اکنون 84 تخت دیالیز در استان البرز فعال است که امیدواریم تا سال آینده تعداد آنها افزایش یابد.

وی افزود: هماهنگی لازم برای افزایش 40 درصدی تختهای دیالیز استان البرز با مسئولان کشوری انجام شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: از آنجا که بیماران دیالیز مجبور هستند هفته ای سه بار برای دیالیز به بیمارستانها مراجعه کنند این میزان تخت جوابگوی نیازهای آنان نیست و بسیاری از این افراد ناچار هستند برای استفاده از تختهای دیالیز راهی تهران شوند.

شکیب یادآور شد: هزینه بالای درمان، طی مسافتهای طولانی به دفعات مکرر، کمبود امکانات و تخت دیالیز در استان البرز از جمله نارضایتی های بیماران دیالیزی است.



سرپرست معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرج اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال آینده 40 درصد به تختهای دیالیز استان البرز اضافه می شود.