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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۲

300 بیمار دیالیزی در البرز زندگی می کنند

300 بیمار دیالیزی در البرز زندگی می کنند

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرج از وجود 300 بیمار دیالیزی در البرز خبر داد.

دکتر علیرضا شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: اکنون 300 بیمار دیالیزی در استان البرز ساکن هستند و اکنون 84 تخت دیالیز در استان البرز فعال است که امیدواریم تا سال آینده تعداد آنها افزایش یابد.
 
وی افزود: هماهنگی لازم برای افزایش 40 درصدی تختهای دیالیز استان البرز با مسئولان کشوری انجام شده است.
 
این مسئول خاطرنشان کرد: از آنجا که بیماران دیالیز مجبور هستند هفته ای سه بار برای دیالیز به بیمارستانها مراجعه کنند این میزان تخت جوابگوی نیازهای آنان نیست و بسیاری از این افراد ناچار هستند برای استفاده از تختهای دیالیز راهی تهران شوند.
 
شکیب یادآور شد: هزینه بالای درمان، طی مسافتهای طولانی به دفعات مکرر، کمبود امکانات و تخت دیالیز در استان البرز از جمله نارضایتی های بیماران دیالیزی است.

سرپرست معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرج اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال آینده 40 درصد به تختهای دیالیز استان البرز اضافه می شود.
کد مطلب 1209280

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