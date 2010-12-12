به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه مقالات مختلف توکلی است که در سالهای اخیر به رشته تحریر درآمده و در پاره‌ای از نشریات و مطبوعات که عمده آنها تخصصی بوده‌اند منتشر شده‌اند.

توکلی در مقدمه کتاب "کنکاشی در تاریخ‌نگاری معاصر"که دیدگاه‌های متفاوت و جدیدی را در مورد تاریخ‌نگاری به بحث کشیده عنوان کرده است: تردیدی وجود ندارد که همگان در مورد این مبانی اتفاق نظر نداشته باشند و مباحثی که از نظر من بدیهی است از منظر کسان دیگر بدیهی نباشد و یا آنچه را که استنباط کرده‌ام دیگران قبول نداشته باشند. اما هرچه هست بخش زیادی از مباحث کاملا جدیدی است که هنوز جای بحث فراوان دارد و نظریه پردازی درباره این مباحث باید مدتها ادامه یابد.

این کتاب دارای یک پیش درآمد و یک مقدمه درباره تاریخ نگاری انقلاب اسلامی است. تاملی در فرهنگ ناموران ایران، تاملی در انقلاب مشروطیت،‌ یادداشتی درباره خاطرات جهانگیر تفضلی و بررسی تاریخ تحولات سیاسی ایران از دیگر مطالب این کتاب است.

کتاب "کنکاشی در تاریخ‌نگاری معاصر" تولید پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری در 219 صفحه با شمارگان 2500 نسخه و به قیمت 4200 تومان منتشر شده است.