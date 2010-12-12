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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۱

"کنکاشی در تاریخ‌نگاری معاصر" منتشر شد

"کنکاشی در تاریخ‌نگاری معاصر" منتشر شد

کتاب "کنکاشی در تاریخ‌نگاری معاصر" نوشته یعقوب توکلی از سوی انتشارات سوره مهر به چاپ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه مقالات مختلف توکلی است که در سالهای اخیر به رشته تحریر درآمده و در پاره‌ای از نشریات و مطبوعات که عمده آنها تخصصی بوده‌اند منتشر شده‌اند.

توکلی در مقدمه کتاب "کنکاشی در تاریخ‌نگاری معاصر"که دیدگاه‌های متفاوت و جدیدی را در مورد تاریخ‌نگاری به بحث کشیده عنوان کرده است: تردیدی وجود ندارد که همگان در مورد این مبانی اتفاق نظر نداشته باشند و مباحثی که از نظر من بدیهی است از منظر کسان دیگر بدیهی نباشد و یا آنچه را که استنباط کرده‌ام دیگران قبول نداشته باشند. اما هرچه هست بخش زیادی از مباحث کاملا جدیدی است که هنوز جای بحث فراوان دارد و نظریه پردازی درباره این مباحث باید مدتها ادامه یابد.

این کتاب دارای یک پیش درآمد و یک مقدمه درباره تاریخ نگاری انقلاب اسلامی است. تاملی در فرهنگ ناموران ایران، تاملی در انقلاب مشروطیت،‌ یادداشتی درباره خاطرات جهانگیر تفضلی و بررسی تاریخ تحولات سیاسی ایران از دیگر مطالب این کتاب است.

کتاب "کنکاشی در تاریخ‌نگاری معاصر" تولید پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری در 219 صفحه با شمارگان 2500 نسخه و به قیمت 4200 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 1209282

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