پیام کتبی احمدی نژاد به پادشاه اردن تقدیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار رحیم مشایی دردیدار ملک عبدالله پادشاه اردن پس از ارایه پیام کتبی دکتر احمدی نژاد به وی، مهمترین مسائل مربوط به روابط دو جانبه و منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای گسترش روابط با کشورهای منطقه ندارد، گفت: تهران و امان ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری دارند که می‌تواند زمینه مناسبی برای ارتقاء سطح روابط دو کشور باشد.

ملک عبدالله پادشاه اردن نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه ایران در منطقه علاقمندی امان را برای افزایش روابط با ایران در عرصه‌های مختلف مورد تاکید قرار داد.