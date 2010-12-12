اصلاح الگوی مصرف در دشت کشاورزی قزوین آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدرضا صفری ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی و بسته های سیاستی که با حضور کارشناسان اقتصادی جهاد کشاورزی سراسر کشور در سالن باغستان قزوین برگزار شده است، اظهار داشت: دشت قزوین به عنوان یک دشت ملی در کشور شناخته شده که پایلوت کشاورزی مدرن است و در سفر دور دوم رئیس جمهور هم با گرفتن ردیف بودجه مستقل که از سال آینده عملیاتی خواهد شد در تامین چرخه غذایی کشور نقش مهمی بر عهده دارد.

وی افزود: امسال نیز روند روبه رشد فعالیتهای کشاورزی استان قزوین موجب شد تا این استان به عنوان الگوی پایدار محصولات ارگانیک تعیین شود و در این زمینه با ارتقا بهره وری در تولید و اصلاح الگوی مصرف در بسیاری از بخشها را از مدتها پیش آغاز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: با نگاه جدید دولت در بهره برداری بهینه از منابع کشور شاهد اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هستیم که با پیش بینی مسائل کارشناسی امیدواریم این طرح فرصتی برای شکوفایی توانمندی های کشور در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی باشد.

صفری اضافه کرد: در سال گذشته با حمایت صندوق توسعه کشاورزی 40 درصد مرغداری های استان تحت پوشش اصلاح سیستم سوخت قرار گرفت و تنها با اجرای این طرح زمینه صرفه جویی 23 میلیون لیتر گازوئیل در استان فراهم شد.

وی تصریح کرد: با داربستی شدن باغهاتی انگور هم میزان تولید از 15 تن به 40 تن درهکتار رسید که ارزشمند است.

صفری اجرای طرح حفاظت خاک ورزی را از دیگر برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در راستای اصلاح الگوی مصرف ذکر کرد و گفت: طرح خاک ورزی حفاظتی از سه هکتار به 25 هزار هکتار اراضی تحت پوشش رسیده که این طرح موجب کاهش تردد ماشین آلات کشاورزی در زمان آماده سازی، بالا رفتن سرعت آماده سازی زمین، کاهش مصرف سوخت و حفظ میکرو ارگانیسم های خاک نیز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآور شد: با ایجاد پنج هزار هکتار باغ زیتون در اراضی شیب دار، طرح تلفیق آب کشاورزی برای پرورش آبزیان و مدیریت استراتژیک کشاورزی در بخش هواشناسی و اقلیم شناسی، برنامه راهبردی تولید و الگوی کشت را در استان عملیلاتی کرده ایم.

صفری طرح پژوهشی( IPM) هشت محصول استراتژیک استان از جمله زیتون، پسته، قارچ، خیار گلخانه ای، گردو، فندق، کلزا و انگور را از دیگر برنامه های این سازمان به منظور تولید محصولات ارگانیک دانست و گفت: تولید این محصولات به سلامت جامعه کمک موثری خواهد کرد و می تواند بسیاری از هزینه های درمان را نیز کاهش دهد.