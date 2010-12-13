تحلیل دشمنان درباره عزاداری/ عَلم در کربلا همان پرچم بود

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با خرافات و بدعتهایی که در برخی موارد در مراسم عزاداری سید الشهدا راه می یابد، اظهار داشت: مسئله عزاداری ها و زنده نگاه داشتن یاد اهل بیت به ویژه سید الشهدا، یکی از ارکان اصلی حیات تشیع است. حتی به تعبیر امام(ره)، این امر یکی از ارکان اصلی حیات اسلام است.

وی افزود: تا قرن ششم و هفتم هجری مراسم عزاداری مفصلی برای سید الشهدا برگزار می شد. ایرانی ها از ابتدا مراسم اهل بیت را پذیرفتند و عزاداری سید الشهدا در ایران و به ویژه در ری بسیار رونق داشت. عزاداری مسئله بسیار مهمی است به ویژه اینکه در ذکر مکتب، فضایل و سیره اهل بیت باید جنبه اثباتی را بیشتر مورد تأکید قرار دهیم تا انحراف کمی که در بخش های مختلف عزاداری است به خوبی مشخص شود.

تأثیر شگرف مجالس ذکر مصیبت در حفظ اسلام

حجت الاسلام موسوی هوایی گفت: به علت تأثیر شگرفی که شهادت سید الشهدا، و مجالس ذکر مصیبت اهل بیت علیهم السلام در حفظ اسلام و ایجاد یک حرکت بزرگ الهی، مردمی و انقلابی در کشور ما دارد، دشمنان اسلام به ویژه شیطان بزرگ روسیاه تر از گذشته از خواب بیدار شده و تلاش کرده‌اند این مجالس را به انحراف بکشانند. آنها در مرحله اول در فکر حذف این مجالس عزاداری هستند. نباید فراموش کنیم ما دشمن جدی و قسم خورده ای به نام شیطان داریم که در پی ایجاد انحراف است.

وی با تأکید بر اینکه بخش اثباتی مراسم عزاداری امام حسین(ع) باید پررنگ تر شود اظهار داشت: در بحث مداحی‌ها که مسئله بسیار مهم و مورد تأکیدی است باید توجه داشت نقد کردن صرف از مداحان پسندیده نیست چرا که این افراد احیاگر سنن شیعه و احیاگر مکتب اهل بیت علیهم السلام با تحریک عواطف و ابراز احساسات هستند و بیشتر در همین راستا حرکت می کنند.

موسوی هوایی گفت: بزرگ نشان دادن مشکلات این مسیر کار درستی نیست. این جنبه اثباتی و قدرت نفوذ مکتب اهل بیت با روشهایی که اهل بیت تبیین فرمودند می تواند مکتب تشیع را در قلوب انسانها نفوذ دهد. اگر برای انسانهای دارای عقل سیلم در هر قاره ای توضیح دهید که در طول تاریخ انسانهایی با چنین شأن و منزلتی مورد تعرض قرار گرفتند بی تردید متأثر شده و تلاش می کنند بفهمند که این مکتب دارای چه خط فکری بوده که چنین جنایتی علیه آن صورت گرفته است.

دشمنان در پی حذف مراسم روضه و عزاداری

حجت الاسلام موسوی هوایی تصریح کرد: دشمنان در مقابل این نوع نفوذ ایستادگی می کنند. ابتدا آنها بدنبال حذف مراسم روضه و عزاداری بودند و تلاش می کردند این بساط و آنچه را از میان بردارند. از این رو سالیان سال روی این مسئله کار کردند. این امر خطر سیری است که در دنیا پیگیری می شود و حاکمیتی که می خواهد قدرت خود را برکل جهان تثبیت کند تلاش می کند اندیشه انسانها را از گرایش به مسائل انسانی، الهی و اسلامی دور کند. در برخی کشورها این افراد به خواسته خود دست یافته اند و مؤمنان را از برگزاری مراسم دینی، نشان دادن نمادهای دینی و سایر فعالیتهایی از این قبیل منع می‌کنند. در مناطقی که نمی توانند به خواسته خود برسند دست به تحریف می زنند. این تحریف در دو شکل روشی و محتوایی صورت می پذیرد.

وی با اشاره به کنفرانس شیعه شناسی که چندین سال پیش برگزار شد گفت: در این کنفرانس این مسئله مورد بررسی قرار گرفت و شرکت کنندگان تلاش کردند رمز و راز رشد شیعه را که مسئله عاشورا و انتظار است را به عنوان پرو بال شیعه قطع کنند و ولایت فقیه را به عنوان بدنه تقویت این دوبال، که اگر این بدنه(ولایت فقیه)به زمین زده شود این دوبال با انحرافات ایجاد شده کارایی نخواهد داشت. به همین دلیل در فتنه های مختلف نوک حمله دشمن به سمت ولایت است.

تحلیل دشمنان درباره مجالس عزاداری

سید جواد موسوی هوایی اضافه کرد: دشمنان اسلام در بحث عزاداری سید الشهدا اظهار می دارند که در این جلسات هیجان دینی به قدری بالا می رود که صدها هزار نفر از این جلسات به سمت جبهه ها می روند. این دشمنان تمام این موارد را تحلیل کرده اند و از قدرت مجالس امام حسین (ع) برای بسیج نیرو به سمت جبهه های نبرد حق علیه باطل آگاه هستند، از این رو به دنبال چاره اندیشی افتادند.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: روال کار در این مجالس به این صورت بوده که ابتدا فردی روحانی و اهل منبر سخنرانی می کند پس از آن مداح شروع به خواندن و ذکر مناقب اهل بیت علیهم السلام نموده و معارفی را با شعر منتقل می کند که با احساسات و سوز درونی و قلبی فرد عجین می شود و پس از آن مصائب سید الشهدا بیان می شود. این سیر موجب می شود معارف به وسیله روضه در قلوب جوانان ریشه دار شود به طوری که دست از آن برنمی دارند و هرکس که در ظاهر و باطن با آن مخالفت کند در مقابل وی ایستادگی می کنند.

اشعار مداحان بر حماسه و اصل مکتب عاشورا متمرکز باشد

وی در ادامه گفت: اما آنها تصمیم گرفتند که روش را تغییر دهند تا محتوا تغییر کند. به طوری که مجالس را طوری برگزار کردند که روحانی در آن حضور نیابد، مجلس توسط مداح اداره شود و اشعار مداحان در محتوا بیشتر متوجه ظواهر باشد نه عمق قیام کربلا. به تعبیری 90 درصد اشعار به چشم، ابرو و خال توجه داشته باشد و 10 درصدی به محتوای غنی بپردازد. درحالی که همواره عکس این قضیه صادق بوده است. توصیفات زیبایی از اهل بیت علیهم السلام همواره وجود داشته و مسئله‌ای فطری است و مسلمانان به آن علاقمند هستند؛ اما این امر باید 10 درصد اشعار را به خود اختصاص دهد. 90 درصد اشعار باید بحث حماسه و اصل مکتب باشد.

موسوی هوایی اظهارداشت: از حدود 10 سال پیش شاهد تغییر تدریجی اشعار بودیم. اما شکر خدا هم رهبر معظم انقلاب تذکر دادند و هم خود مداحان متوجه وضعیت شدند و شروع به ترمیم موضوع کردند. از این رو درحال حاضر دیگر با وضعیت گذشته رو به رو نیستیم. شاید در مداحی های کوچک و اماکنی که در سطح کشور مطرح نیستند نکاتی مشاهده شود، اما این نوع مداحی دیگر گسترش ندارد. پس از رهنمود رهبر معظم انقلاب درباره اینکه اشعاری در توحید، ولایت، بعد اشعاری برای توبه و بازگشت به خدا و پس از آن اشعاری در ذکر مصائب اهل بیت باشد، روش تغییر کرد و درحال حاضر مداحان در این راستا قدم برمی دارند.

وی تأکید کرد: اینکه دشمنان با چه ابزار و راهکاری این شیوه را به جامعه متدین ما تحمیل کردند باید مورد بررسی قرار گیرد و کار پژوهشی در این رابطه انجام شود. باید راه نفوذ آنها را پیدا کنیم تا بدانیم که از چه راهی و با چه ساختاری وارد شدند.

افزایش شمار مبلغان اعزامی برای مقابله با دشمنیها

حجت الاسلام موسوی هوایی گفت: پس از حرکتی که از سوی حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی در تربیت روحانیون و اهل منبر صورت گرفت، شاهد ارتقاء حجم اعزامهای استانی مبلغین بودیم در این میان نیز سازمان تبلیغات اسلامی اعزامهای تبلیغی خود را از 9 هزار نفر به 40 هزار نفر افزایش داد. این امر موجب شد که اکثریت قریب به اتفاق مجالس از وجود روحانی برخوردار باشند. همچنین با تولید محتوایی که در مجلات ره توشه، شبستان و سایر مجلات و سایتهای سازمان تبلیغات صورت گرفت، محتوا در اختیار روحانیون قرار داده شد که این این مجالس در مسیر اسلام ناب و ارزشهای انقلاب اسلامی حرکت کنند.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر سازمان تبلیغات اسلامی مؤسسه دعبل خزایی و دفتر هنر و ادبیات هلال را برای مداحان تأسیس کرد تا اشعاری که دارای محتوا و غنای خوبی هستند در اختیار مداحان قرار گرفته و آنها را مورد حمایت قرار دهند. در این راستا سازمان تبلیغات اسلامی همچنین تشکیل شورای هیئات مذهبی را مورد توجه بیشتری قرار داده است.

وی افزود: مجموعه این اقدامات موجب شد ترفندی که دشمن در منحرف کردن برخی جلسات به کار گرفته بود با شکست مواجه شود. این امر جزء رویشهای بزرگ انقلاب و مقاومت عظیمی است که لشکرالهی و ولایتی ما در مقابل تهدیدات نرم دشمن انجام داده است.

شناسایی انحرافهای مجالس عزاداری

سید جواد موسوی هوایی با تأکید بر نقش آگاه سازی در این جریان گفت: برخی موارد از گذشته در مجالس باقی مانده و به خرافاتی تبدیل شده بود که پایه و اساس دینی و حتی ملی هم نداشتند و بدعت تلقی می شوند. این موارد در مراسم تعزیه بعنوان هنری که نمی تواند نسبت به بحث عاشورا سکوت کند به چشم می خوردند اما اگر از آن جلوگیری نکنیم انحرافاتی در اصل مراسم به وجود می آید.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: در این بحث نیز تلاشهایی برای آگاهی بخشی و ایجاد بصریت صورت گرفت و این آگاهی بخشی ها، متولیان هیئتها، مدیران و مسئولان، هئیت امنا ، رؤسای هیئتها، روحانیون و مداحان را در جهت آشنایی با مکتب اهل بیت دربرگرفت و موجب حذف قسمت اعظم خرافات شد. سیل عظیم حسینی و عاشورایی وقتی متوجه می شوند که سازمان تبلیغات اسلامی از موضع حق یک مطلب قرآنی، روایی که سیره و سنت پیامبر بوده را بازگو می کند آن را می پذیرند.

مقابله با قمه زنی

وی گفت: مدتی مسئله قمه زنی باب شده بود که علت رشد آن نیز مشخص نیست، و موضع گیریها و مخالفت‌هایی که درباره فتوای مقام معظم رهبری صورت گرفت کاملا سیاسی بود و بیشتر افرادی که با اصل ولایت مخالفت داشتند از آن تخطی کردند. چرا که فتوای ولایت فقیه در جامعه اسلامی حکم قانون را دارد. در جهان اسلام و جهان تشیع و به ویژه در کشور عراق مسئله قمه زنی دیده می شود که مجلس اعلای این کشور تلاش می کند آگاهی بخشی انجام دهند تا مردم دریابند که این امر هیچ همخوانی با سنتهای اسلامی که اهل بیت (ه) داشته اند ندارد.

علم در واقعه کربلا همان پرچم بود

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی اضافه کرد: علمدار کربلا که به حضرت عباس گفته می شود به علت پرچم داری وی بوده که پرچم بلندی در دست داشتند و دور لشکر می گرداند هم دشمن از دور این را می دید و هم اهل بیت آن را مشاهده می کردند و اطمینان قلبی بدست می آوردند. گفته می شود که تاپایان روز عاشورا وقتی این علم به زمین می افتد خود علم به زمین اصابت نمی کند بلکه تیرهایی که به چوب آن اصابت کرده بود با زمین برخورد می کنند. عَلَم در اسلام و ماجرای کربلا همین پرچم است. و پرچم بزرگی که اکنون در دسته سینه زنی و مراسم روضه و عزاداری مرسوم بوده از این نوع است.

حجت الاسلام موسوی هوایی اظهار داشت: برخی خرافات اعتقادی مبنی بر بالا بردن اهل بیت و نادیده گرفتن خداوند در برخی اشعار وجود دارد، البته نباید این را نادیده گرفت که اهل بیت همه کاره عالم هستند اما به اذن خداوند متعال. در اینجا باید گفت کرامات بسیاری به آنها نسبت داده شده است اما همه این موارد به اذن خداوند است که علت آن مقام عبودیت آنها است که نمی توان آن را حذف کرد و نادیده گرفت. قدرت و عظمت اهل بیت نباید نادیده گرفته شود، شأن و منزلت عظیم اهل بیت نباید نادیده گرفته شود اما از سوی دیگر نباید درباره آنها اغراق شود. در این عزاداری ها نباید طوری رفتار شود که وجود مقدس پیامبر و خدای متعال در حاشیه قرار گیرد. در تمام این ابعاد باید حد اعتدال و جنبه های افراط و تفریط مشخص شود.