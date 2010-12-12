ایران همچنان از اولویت های اصلی سیاست خارجی برزیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر برزیل در تهران پیش از ظهر امروز یکشنبه با زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار الهیان با تبریک به انتخاب خانم روسف به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم برزیل و با اشاره به روابط خوب دو کشور و نزدیکی دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران و برزیل در صحنه تحولات بین المللی گفت: وجود ظرفیت های فراوان برای توسعه هر چه بیشتر ارتباطات و همکاری های دوجانبه، ارتقا روابط را در سطوح مختلف سیاسی و اقتصادی اقتضا می کند.

وی تصریح کرد: برخی کشورها که خود را بازنده انتخابات اخیر برزیل می دانند تلاش می کنند در روابط دوستانه فیمابین خلل ایجاد کرده اما اراده مستقل رهبران دو کشور بر توسعه همه جانبه و روزافزون همکاری های فیمابین است.

رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تبلیغات اخیر علیه ایران پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران افزود: دشمنان ملت ایران بعد از ناکامی در مسئله هسته ای با طرح مسائل حقوق بشر در نهادها و مجامع بین المللی بر افزایش فشار علیه ایران تلاش می کنند.

الهیان این روند را برای جایگاه حقوق بشر در مناسبات بین المللی خطرناک خواند و گفت: استفاده ابزاری و سیاسی ار حقوق بشر موجب تضعیف و لوث جایگاه حقوق بشر در مناسبات جهانی می شود.

وی در ادامه به پرونده سکینه محمدی اشاره کرد و با بیان اینکه پرونده وی مدت ها تبدیل به یک سناریوی رسانه های غربی برای مشوش کردن چهره نظام اسلامی شده است، خاطرنشان کرد: واقعیات این پرونده خلاف مطالبی است که در رسانه های غربی گفته می شود.

وی در ادامه گفت: این یک سئوال اساسی است چرا در مورد خانمی که جرمش محرز است رسانه های غربی این گونه علیه جمهوری اسلامی ایران فضاسازی می کنند اما در ماههای گذشته دهها زن بر اثر عملیات تروریستی به شهادت رسیده اند هیچ خبری در رسانه های غربی در این خصوص منتشر نشده یا اینکه ترور استاد شهید شهریاری از دانشمندان هسته ای بنام کشورمان که هیچک از رسانه های غربی و دولتمردان غربی این اقدام را محکوم نکردند.

در ادامه این دیدار سالگادو سفیر برزیل در تهران با تاکید بر اراده کشورش برای توسعه همه جانبه مناسبات فیمابین در همه زمینه ها گفت: توسعه مناسبات دوستانه با ایران همچنان از اولویت های اصلی در سیاست خارجی برزیل است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر مخالفت کشورش با برخورد گزینشی و سیاسی با موضوع حقوق بشر در صحنه مناسبات بین المللی افزود: برزیل به پیشرفت های ایران در خصوص حقوق بشر اذعان دارد و از دستاوردهای ایران در این زمینه بویژه حقوق زنان آگاهی دارد.