نخست وزیر عراق زودتر از موعد قانونی کابینه را معرفی خواهد کرد

حسن دانایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند تشکیل دولت در عراق خبر داد که دیروز یکشنبه نشستی در این کشور برگزار شده که بر اساس آن نوری المالکی نخست وزیرعراق برای معرفی اعضای کابینه پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات با گروه های مختلف داشته است.

وی افزود: پیش بینی ها این است که ظرف روزهای نزدیک دولت نوری المالکی معرفی شود و احتمالا یک هفته قبل از موعد مقرر که یک ماه تعیین شده، این کار صورت گیرد.



سفیر ایران تاکید کرد: ما منتظر تشکیل دولت در عراق هستیم و بعد از معرفی کابینه برنامه های دو کشور در جهت توسعه مناسبات شکل جدیدی به خود خواهد گرفت.