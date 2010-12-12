برخی همراهان امام هم در جریان فتنه سال 88 در دام فتنه افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تاکید بر اینکه فرق است بین کسانی که اشتباه خود را جبران می‌کنند با کسانی که در اشتباه و عناد خود غوطه‌ور می‌شوند گفت: در جریان فتنه بعد از انتخابات دیدیم که کسانی گاه شبیه بنی‌‌امیه عمل کردند و قرآن بر سر نیزه کردند و در روز عاشورا با شعار یا حسین بر تنها حکومت شیعی جهان شوریدند و از ولی زمانه سرپیچیدند و جریان منافقانه‌ای راه انداختند و حال بیانیه می‌دهند که در عاشورا مظلوم واقع شده‌اند.

رئیس قوه قضائیه افزود: اگر کسانی مدعی هستند که در روز عاشورا یا حسین یا حسین می‌گفتند باید از آنان پرسید این یاحسین آنان در مسیر حق بوده یا در مسیر باطل و قطعا می دانند که امویان نیز در جنگ صفین قرآن را بر سر نیزه کردند اما اصحاب واقعی با بصیرت کامل در صحنه در کنار ولی زمان باقی ‌ماندند و خطا نکردند، در حالی که آنان نیز می‌توانستند فریب قرآنهای بر سر نیزه را بخورند و بدون بصیرت و شناخت، از مسیر حق و حقیقت خارج شوند.

آملی لاریجانی گفت: گوشه‌ای بسیار مهم و ماندگار در تاریخ عاشورا بصیرت و آگاهی انسانی به نام حّر است که راه را به امام زمانش بسته بود اما با بصیرتی که خداوند متعال به او اعطا کرد از مسیر اشتباه برگشت و در تحصیل کمال انسانی، راهی را طی کرد که کم نظیر است تا جایی که حضرت اباعبدا...الحسین علیه‌السلام خطاب به وی فرمود 'انت حر کما سمتک امک'

آیت الله لاریجانی افزود: آزادی به این معنا برای هر کسی رخ نمی‌دهد که انسانی بتواند این چنین از بندهای مادی و معنوی آزاد شود.

وی اظهار داشت: صحنه دیگر عاشورا خلوص و ایثار است. اصحاب حضرت در ایثار هیچ کم نگذاشتند واقعا این صحنه‌ها را کجا می‌شود پیدا کرد. صحنه‌ای که برادری برای برادر از خلوص و ایثار هیچ باقی نگذارد.

رئیس قوه قضائیه گفت: آنچه که اصحاب حضرت در عاشورا خلق کردند در کل تاریخ نمونه‌ای نداشته است. در مورد حضرت ابوالفضل سلام‌الله علیه آورده‌اند که ایشان «فلما رأی وحده الحسین قال یا اخی هل من رخصه فبکی الحسین بکائاً شدیدا» اباعبدالله مظلومیت او را می‌دید.

آیت الله لاریجانی با اشاره به اینکه گاهی حتی معارف عرفانی نیز ممکن است سد راه آزادی و کمال انسان شود، تاکید کرد: حادثه عاشورا سرشار از بصیرت انسانهایی است که در اوج فشارها و تهدیدات و تطمیع‌های دشمنان، امام زمانشان را رها نکردند و هر کدام نمونه‌ای بی بدیل از آزادگی و بصیرت را در تاریخ جاودانه کردند و این بصیرت عمیق الگویی پایدار برای تمام انسانها و مومنانی است که در مسیر زندگی خود با موانع و مشکلات و انحرافاتی مواجه می‌شوند.