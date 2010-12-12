خواستار قهرمانی مجدد همراه با فولاد ماهان هستم

آقای گل فوتسال جهان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: واقعیت این است که هنوز هم نمی‌خواهم در ارتباط با این محرومیت حرف بزنم اما احساس می کنم با این محرومیت به نوعی با آبروی من بازی شده اما باز هم نمی‌خواهم در این موقعیت مصاحبه جنجالی کنم و جو تیم را تحت تاثیر قرار دهم.

وی ادامه داد: بعضی حرف و نقلها طی این روزها اصلا درست نیست و با یک حساب سر انگشتی می توان خیلی موارد را کالبد شکافی کرد و اصلا چطور امکان دارد من در ارنج تیم دخالت کنم و این مورد را من نباید پاسخ دهم شما می‌توانید از سر مربیانی که با آنها کار کردم، سئوال کنید.

شمسایی اظهار داشت: از طرفی من یک بازیکن حرفه ایی هستم و خیلی خوب جایگاه یک بازیکن را می دانم.

این بازیکن تیم فوتسال فولاد ماهان اظهار داشت: نباید بسیاری از مسائل رسانه‌ای می شد هرچند که دلایل محرومیتم را باشگاه اعلام نکرده اما با این حال ظاهرا دیگر نمی‌خواهند همکاری من با این تیم ادامه داشته باشد البته من قدر ناشناس نیستم و هیچگاه نمی‌توانم خاطراتم با این تیم اصفهانی را فراموش کنم و اکنون نیز از ته دل موفقیت این تیم را خواهان هستم.

شمسایی خاطرنشان کرد: نمی‌توانم بگویم ناراحت نیستم که چنین اتفاقی رخ داده اما این انتظار داشتم که باشگاه بسیاری از موارد را مد نظر قرار داشت اما با همه این تفاسیر خوبیهای باشگاه همیشه در ذهن من باقی می‌ماند و از طرفی محبت مردم هم طی این چند روز گذشته به من برای ادامه فوتسالم دلگرمی می‌دهد و این قول را می‌دهم که با تمام توان به فوتسال برگشته و با فولاد ماهان قهرمان خواهیم شد.