اختصاص 38 میلیارد ریال برای تکمیل پایانه مرزی بازرگان

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، بابک طالبی بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از روند احداث پایانه مرزی بازرگان افزود: بخشی از مرحله دوم عملیات سامان دهی پایانه مرزی بازرگان محوطه سازی سالن تجاری و تکمیل راههای دسترسی به این سالن، بتن سازی جاده ورودی و خروجی کامیون و تعریض جاده ورود و خروج مسافر و سواری از 23 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
وی ادامه داد: عملیات ساخت 30 چشمه، سرویس بهداشتی دیگر در محوطه مقابل سالن سازی نیز 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در مراحل نهایی جهت بهره برداری قرار دارد.
طالبی با بیان اینکه تاکنون برای سامان دهی پایانه مرزی بازرگان نزدیک به 54 هزار میلیون ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: در هشت ماهه نخست امسال پروژه اجرای فیبر نوری برای ایجاد شبکه مابین گمرک، سالن مسافری و سالن تجاری اجرا شده است که در افزایش سرعت فعالیت های گمرکی در این پایانه مرزی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک پایانه مرزی بازرگان بعنوان مهم ترین مرز زمینی ایران برای ارتباط با ترکیه و دسترسی زمینی به کشورهای اروپایی تکمیل عملیات سامان دهی این مرز شامل محوطه سازی و ایجاد فضای سبز در دستور کار اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی قرار دارد که پس از برآورد هزینه آماده واگذاری به پیمانکار خواهد شد.
مرز بازرگان دومین مرز زمینی مهم در کشور به شمار می رود.
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