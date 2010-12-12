به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیئت موسس باشگاه شاهین بوشهر ظهر روز شنبه در حالی برای رسیدگی به وضعیت تیم فوتبال این باشگاه برگزار شد که حاضران در نهایت استیلی را عامل ناکامی‌های این تیم دانسته و رای به برکناری وی دادند. این اتفاق درحالی رخ داد که مجید حسینی کنگانی مدیرعامل باشگاه شاهین با این تصمیم مخالفت کرد و حتی پس از پایان نشست هم با خاموش کردن تلفن همراه ابهامات این تغییرات را افزایش داد. وی که در هفته‌های اخیر حمایت قاطعی از کادر فنی این تیم داشت، بارها اعلام کرد تیم شاهین عملکرد خوبی دارد و با یک پیروزی می‌تواند از این وضعیت نجات پیدا کند.

البته پس از اعلام خبر برکناری حمید استیلی از سوی باشگاه شاهین بوشهر، حشمت مهاجرانی مدیرفنی این باشگاه که از این تصمیم خبر نداشت به خبرنگار مهر گفت:" اگر چنین خبری صحت داشته باشد باید آن را قطع همکاری دانست نه برکناری." حمید استیلی هم با اعلام اینکه دست مسئولان باشگاه را برای ایجاد تغییرات در کادرفنی این تیم باز گذاشته است، به نوعی سعی در قبول تصمیم هیئت موسس باشگاه داشت.

پس از این اتفاقات شنبه شب مجید حسینی کنگانی که نتوانسته بود اعضای هیئت موسس را راضی کند، بصورت رسمی استعفا داد و از سوی دیگر عمادرضا مهاجم عراقی این تیم هم با صراحت اعلام کرد به دلیل مشکلات اخیر حاضر به همکاری با تیم فوتبال این باشگاه نیست. تعطیلی تمرینات و حضور هواداران مقابل درب باشگاه در حمایت از کنگانی و استیلی امروز یکشنبه شرایط را به سود مدیرعامل مستعفی باشگاه تغییر داد.

در این شرایط رئیس هیئت موسس باشگاه در گفتگویی خبر قبول نکردن استعفای مجید حسینی کنگانی را اعلام کرد تا این مسئله به عنوان وتو شدن تصمیم هیئت موسس باشگاه در برکناری حمید استیلی تعبیر شود. همچنین قرار است نشست اضطراری هیئت موسس باشگاه شاهین بوشهر امشب برگزار شود تا در مورد وضعیت مدیریت و کادرفنی این تیم تصمیم نهایی اتخاذ شود.

البته بازگشت کنگانی به صندلی مدیریت باشگاه محتمل به نظر می‌رسد اما اخبار واصله از بوشهر حکایت از آن دارد که حمید استیلی قصد دارد به تبعیت از حشمت مهاجرانی که قصد بازگشت به تیم شاهین را ندارد، از همکاری دوباره با این تیم منصرف شده است، گرچه ممکن است در نشست اضطراری امشب شرایط لازم برای نشست مجدد استیلی روی نیمکت داغ سرمربیگری شاهین فراهم شود.

حشمت مهاجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قصد بازگشت به تیم شاهین را ندارد، گفت:" مگر استیلی بچه است که بخواهد روی حرف من باز نگردد. حمید یک مربی حرفه‌ای است اما من صلاح نمی‌دانم پس از اتفاقات اخیر به تیم شاهین برگردم."

مدیرفنی پیشین باشگاه شاهین بوشهر اضافه کرد:" من فکر می‌کنم اگر دوباره برگردیم، پس از یک مساوی و یا شکست این مسائل دوباره تکرار می‌شود. متاسفانه مسئولان باشگاه بدون اینکه با سرمربی تیم در مورد دلایل شکست، مشکلات تیم و یا مسائل دیگر صحبت کنند، رای به برکناری کادرفنی دادند که این موضوع غیر حرفه‌ای بوده و در هیچ کجای دنیا رخ نمی‌دهد."

با توجه به این اتفاقات باید دید در پایان نشست امشب هیئت موسس باشگاه شاهین بوشهر چه تصمیمی برای مدیریت و کادرفنی شاهین اتخاذ خواهد شد.