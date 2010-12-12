سپاهان جام حذفی را جدی گرفته است

مجید بصیرت در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: سپاهان در مصاف هفته گذشته مقابل راه آهن شایسته برد بود اما بنا به دلایلی که شاید بتوان اشتباهات داوری را نام برد نتوانست هر سه امتیاز را بگیرد اما همچنان در لیگ برتر مدعی جدی قهرمانی هستیم چرا که با دو بازی عقب افتاده می‌توانیم حتی به صدر جدول هم برسیم.

وی ادامه داد: سپاهان بر خلاف شایعات جام حذفی را هم جدی گرفته و در مصاف مجدد با راه آهن در چهارچوب جام حذفی با یک بازی خوب به برتری دست پیدا می کنیم چرا که در این چند روز بازیکنان زیر نظر کادر فنی تمرینات خوبی را سپری کرده و همه بازیکنان دوست دارن با برد در بازی فردا دل هواداران را شاد کنند.