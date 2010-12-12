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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۲

بصیرت :

سپاهان جام حذفی را جدی گرفته است

سپاهان جام حذفی را جدی گرفته است

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: سپاهان جام حذفی را هم جدی گرفته و قصد داریم با تمام توان مقابل راه آهن به میدان برویم.

مجید بصیرت در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: سپاهان در مصاف هفته گذشته مقابل راه آهن شایسته برد بود اما بنا به دلایلی که شاید بتوان اشتباهات داوری را نام برد نتوانست هر سه امتیاز را بگیرد اما همچنان در لیگ برتر مدعی جدی قهرمانی هستیم چرا که با دو بازی عقب افتاده می‌توانیم حتی به صدر جدول هم برسیم.

وی ادامه داد: سپاهان بر خلاف شایعات جام حذفی را هم جدی گرفته و در مصاف مجدد با راه آهن در چهارچوب جام حذفی با یک بازی خوب به برتری دست پیدا می کنیم چرا که در این چند روز بازیکنان زیر نظر کادر فنی تمرینات خوبی را سپری کرده و همه بازیکنان دوست دارن با برد در بازی فردا دل هواداران را شاد کنند.

وی همچنین در رابطه مهدی جعفر پور گفت: قرار نبود که این بازیکن از جمع ما جدا شود چرا که سرمربی تیم به وجود این بازیکن نیاز دارد از طرفی جعفر پور نیز همه چیز را به باشگاه واگذار کرده بود و تعهد خود را نشان داد.

　

کد مطلب 1209343

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