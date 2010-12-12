7 باب مجتمع بین راهی نیمه نخست سال آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بابک طالبی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی مجتمع خدماتی و رفاهی شهید تعاون در کیلومتر 12 جاده گلمان ارومیه با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر 11 باب مجتمع خدماتی و رفاهی در آذربایجان غربی با پیشرفت فیزیکی حدود 50 درصدی در حال ساخت است که هفت باب از آنها تا نیمه نخست سال آینده آماده بهره برداری می شود.

وی با اشاره به حمایتهای ویژه دولت از سازندگان مجتمع های خدماتی و رفاهی اظهارداشت: اعطای تسهیلات بلاعوض برای ساخت رمپ های ورودی و خروجی و معافیت هزینه تغییر کاربری زمین های مورد نظر برای ساخت این مجتمع ها از جمله حمایت های دولت از متقاضیان ساخت این مکان ها است که در افزایش انگیزه بخش خصوصی برای فعالیت در این بخش و ایجاد زمینه های اشتغال پایدار تاثیر بسزایی داشته است.

در ادامه محمد رضا توفیقی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه نیز با تقدیر از عملکرد اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی در حمایت از متقاضیان مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی در استان گفت: ایجاد جایگاههای سوخت رسانی در این مجتمع ها در کاهش زمان سوخت گیری و سرعت دهی به روند جابجایی ها در جاده های استان تاثیر بسزایی داشته است که این امر با حمایت های مجموعه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان در حال توسعه است.

مجتمع خدماتی و رفاهی شهید تعاون در 12 کیلومتری جاده دریای ارومیه در زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع توسط بخش خصوصی ساخته می شود.

رستوران، جایگاه سوخت رسانی سه منظوره بنزین، گازوئیل و سی ان جی، تعمیر گاه، فروشگاه و سرویس های بهداشتی قسمتهای مختلف این مجتمع را شامل می شود.