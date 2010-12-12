گاز مازندران نایب قهرمان هفتمین المپیاد شرکت ملی گاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقری جامحانه افزود: در رشته کشتی آزاد، علی اصغر ابراهیمی بشلی در وزن 55 کیلوگرم با کسب مقام اول مدال طلا را به گردن آویخت و شعبان اسدی در وزن 60 کیلوگرم سوم شد و در 96 کیلوگرم حسن اباذری حائز رتبه نخست شد.

وی ادامه داد: تیم کشتی گاز مازندران با کسب مدال های فوق و با کسب 47 امتیاز مقام دوم تیمی هفتمین المپیاد سراسری فرهنگی ورزشی کارکنان شرکت ملی گاز ایران را به خود اختصاص داد.

باقری یادآور شد: محمدرضا محمد نژاد، مجتبی روشنایی، مصطفی احمدی و رمضان احمدی به عنوان بازیکن، رمضانعلی آذری به عنوان مربی و قنبرعلی عرب صاحبی به عنوان سرپرست تیم کشتی گاز مازندران را همراهی می کردند.

سرپرست کاروان ورزشی اعزامی شرکت گاز مازندران از کسب دو مدال طلای رشته شنا توسط کوروش کیاکجوری در دو بخش کرال پشت و کرال سینه خبر داد.