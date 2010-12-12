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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۸

سیدین‌نیا:

ترکیه درصدد منحصر کردن هنر نستعلیق به نام خود است

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری اصفهان گفت: همایش‌های مختلفی در کشورهایی نظیر ترکیه به منظور الگو برداری از خطوط ایرانی برگزار می‌شود و با سرمایه‌گذاری‌ کلان قصد دارند تا خط نستعلق را به عنوان یک خط ترکیه‌ای معرفی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مهدی سیدین‌نیا ظهر یکشنبه در نشست خبری همایش ملی خوشنویسی اظهار داشت: حفظ هویت فرهنگی شاخصه اصلی هویت یک کشور است و هنرمندان ما باید در جهت شناخت و حفظ این شاخصه تمام تلاش خود را به کار گیرند.

وی به دلایل بی‌مهری و کم توجهی به هنرمندانی همچون استاد معین الکتاب اشاره کرد و بیان داشت: اصفهان ظرفیت نگهداری آثار موزه‌ای را ندارد و از بودجه و امکانات کافی برای خریداری و نگهداری از آثار هنرمندانی همچون معین الکتاب بی‌بهره است.

رئیس حوزه هنری اصفهان با اشاره به اینکه حوزه هنری اصفهان تمام تلاش خود را در جهت حفظ و نگهداری آثار معین الکتاب به کار می‌گیرد، اظهار داشت: این ارگان هنری تمام تلاش خود را به منظور حفظ این آثار انجام می‌دهد تا از خروج این آثار از کشور جلوگیری شود.　

سیدین‌نیا با بیان اینکه خط نستعلیق عروس خطوط ایرانی و اصالت ایرانی دارد، تصریح کرد: همایشهای مختلفی در کشورهایی نظیر ترکیه به منظور الگو برداری از خطوط ایرانی برگزار می‌شود و با سرمایه‌گذاری ‌کلان قصد دارند تا خط نستعلق را به عنوان یک خط ترکیه‌ای معرفی کنند.

وی افزود: هنرمندان و مسئولان باید برای حفظ اصالت فرهنگی کشور تلاش کنند.

کد مطلب 1209352

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