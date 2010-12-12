شرکتهای ایرانی از فرصت ایجاد شده در صادرات به عراق استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمود اسلامیان ظهر شنبه در کارگروه توسعه صادرات استان افزود: از ارتباط فرهنگی و سیاسی برای توسعه روابط اقتصادی باید بهره جست و نباید تنها به روابط فرهنگی و مذهبی بسنده کرد.

وی با اشاره به اینکه صادرات به عراق از نظر صادرات کالاهای صنعتی قابل توجه است، تصریح کرد: در آینده نزدیک شاهد تحول بزرگ اقتصادی در عراق بواسطه افزایش بهای قیمت نفت خواهیم بود و بخش خصوصی و دولتی با هم اندیشی با یکدیگر باید زمینه حضور فعالتر در بازار عراق را فراهم کنند.

اسلامیان مزیت حمل و نقل کالاهای ایرانی به عراق را بیشتر از سایر کشورهای همسایه دانست و ادامه داد: با وجود مرزهای مشترک متعدد ایران و عراق در مرزها شاهد بارگیری مجدد کامیون‌های ایرانی هستیم که علاوه بر مضروب ساختن کالاها، قیمت کالا را در عراق افزایش می دهد.

وی مزیت حمل کالا از ایران به عراق نسبت به ترکیه در هر تن را 50 دلار دانست و تصریح کرد: کامیونهای ترکی بدون بارگیری مجدد به عراق وارد می شود ولی کامیونهای ایرانی باید در مرز بارگیری مجدد صورت دهند.

اسلامیان در ادامه سخنان خود با اشاره به کاهش صادرات فولاد از استان اصفهان یادآور شد: اختصاص بخشی از تولیدات فولاد استان جهت صادرات به عراق می‌تواند علاوه بر تامین نیازهای ارزی تولیدکنندگان فولاد، بازار صادراتی این کشور را حفظ کند.

وی تمرکز بر نیازهای کشور عراق و افزایش توانمندی شرکتهای ایرانی بویژه در بخش ساختمان را عامل مهم افزایش صادرات ایران به این کشور دانست و اظهار داشت: تامین مصالح ساختمانی و به کارگیری پیمانکاران می‌تواند زمینه توسعه شرکت‌های ساختمانی در استان را فراهم کند.

اسلامیان با اشاره به توانمندی استان اصفهان در بخش سنگ و سایر مصالح ساختمانی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه تخصصی ساختمانی و تاسیس شرکت در عراق می‌تواند رونقی به شرکتهای فعال استان اصفهان در زمینه ساختمان بدهد .

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از آمادگی اتاق بازرگانی جهت سرمایه گذاری در ایجاد دفاتر تجاری در اقلیم کردستان عراق خبر داد و خاطرنشان کرد: بازار کردستان عراق علاوه بر مصرف کالاهای صنعتی نیازمند صنایع دستی از جمله فرش است که می‌تواند بستر مناسبی برای بافندگان فرش دستباف باشد.