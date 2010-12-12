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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۱۸

همایش ملی خوشنویسی سیره نبوی در اصفهان برگزار می شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: به منظور معرفی هنرمندان خطاط همایش ملی خوشنویسی سیره نبوی در اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، اولین همایش ملی سیره نبوی با هدف گرامیداشت سیره اخلاقی پیامبر اکرم، گسترش و ترویج فرهنگ دینی و هنری در ارتباط با سیره نبوی، تشویق و ترغیب هنرمندان برای خلق آثارهنری مرتبط با پیامبر اکرم(ص)، عرضه و نمایش فرمایشات گهر بار رسول در قالب هنر خوشنویسی و شناسایی و معرفی استعدادهای خلاق برگزار می‌شود.

موضوع آثار ارسالی گزیده‌ای از احادیث نبوی است و مهلت ارسال آثار به این همایش اول بهمن ماه است که هنرمندان می‌توانند در رشته‌های نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث و گرایش‌های نوین آثار خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

مرحله نخست داوری آثار هفتم و مرحله نهایی داوری پانزدهم بهمن ماه، توسط اساتید پیشکسوت و برجسته هنر خوشنویسی، انجام می‌شود و همزمان با سالروز ولادت نبی اکرم اسلام، از آثار برتر تقدیر به عمل می‌آید.

در این همایش به نفر اول، 12میلیون ریال، لوح تقدیر و تندیس همایش و به نفرات دوم و سوم، به ترتیب 8 و 4 میلیون ریال جایزه نقدی به همراه لوح تقدیر اهدا می‌شود. همچنین آثار برگزیده، در قالب نمایشگاهی 10 روزه، در دهه سوم بهمن ماه در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

کد مطلب 1209355

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