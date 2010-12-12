همایش ملی خوشنویسی سیره نبوی در اصفهان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، اولین همایش ملی سیره نبوی با هدف گرامیداشت سیره اخلاقی پیامبر اکرم، گسترش و ترویج فرهنگ دینی و هنری در ارتباط با سیره نبوی، تشویق و ترغیب هنرمندان برای خلق آثارهنری مرتبط با پیامبر اکرم(ص)، عرضه و نمایش فرمایشات گهر بار رسول در قالب هنر خوشنویسی و شناسایی و معرفی استعدادهای خلاق برگزار میشود.
موضوع آثار ارسالی گزیدهای از احادیث نبوی است و مهلت ارسال آثار به این همایش اول بهمن ماه است که هنرمندان میتوانند در رشتههای نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث و گرایشهای نوین آثار خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
مرحله نخست داوری آثار هفتم و مرحله نهایی داوری پانزدهم بهمن ماه، توسط اساتید پیشکسوت و برجسته هنر خوشنویسی، انجام میشود و همزمان با سالروز ولادت نبی اکرم اسلام، از آثار برتر تقدیر به عمل میآید.
در این همایش به نفر اول، 12میلیون ریال، لوح تقدیر و تندیس همایش و به نفرات دوم و سوم، به ترتیب 8 و 4 میلیون ریال جایزه نقدی به همراه لوح تقدیر اهدا میشود. همچنین آثار برگزیده، در قالب نمایشگاهی 10 روزه، در دهه سوم بهمن ماه در معرض دید عموم قرار میگیرد.
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