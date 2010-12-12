سرانه آب در گلستان 1500 متر مکعب است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: در استان نزدیک به دو میلیارد و 485 میلیون متر مکعب آب وجود دارد که یک میلیارد و 950 میلیون متر مکعب آن استحصال می شود.

وی اظهار داشت: این میزان 78 درصد آب استان است و با این میزان مصرف بالای نقطه بحران هستیم.



وی خاطرنشان کرد: آب مصرفی استان از 186 حلقه چاه و دو رودخانه و سه چشمه تامین می شود که 94 درصد منابع تامین آب استان زیرزمینی است و باقی منابع سطحی است و یکی از مشکلات استان همین زیر زمینی بودن منابع آب استان است.

علیمرادی افزود: اهداف کوتاه مدت شرکت آبفا شهری در سال 89 عبارت است از حفر 14 حلقه چاه با دو میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار است که تا پایان سال به بهره برداری می رسند و چهار حلقه از این تعداد نیز تا پایان سال مالی جدید به پایان می رسند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان بیان داشت: از سه بخش مدیریت تامین، مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف حضور مردم در بخشهای مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف پر رنگ است.

وی یادآورشد: در بخش تقاضا، شهرها بدون توجه به امکانات فنی تامین گسترش پیدا می کنند اما مشکلات بیشتری در بخش مصرف داریم.

وی تاکید کرد: ایران اقلیم خشکی دارد و میزان بارش سالانه اش یک چهارم بارش در دنیاست و هر چند متوسط بارش استان از متوسط کشوری بالاتر است، اما پراکنش این بارش ها نیازهای استان را برطرف نمی کند و به همین دلیل با محدودیت جدی منابع مواجهیم.

وی عنوان کرد: در سال بارندگی جاری که 80 روز از آن می گذرد، 11میلی لیتر بارش داشته ایم، که بی سابقه است و اگر این روند ادامه پیدا کند باعث ایجاد نگرانیهایی می شود.