تردد مسافر و خودرو از مرز پرویزخان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در مراسمی که با حضور مقامات کشوری و لشگری کشورمان و مسئولان منطقه گرمیان اقلیم کردستان عراق برگزار شد، تردد خودرو و مسافر از مرز پرویزخان به کردستان عراق آغاز شد.

بر این اساس از امروز، بازرگانان و تجار و مسافران می توانند به راحتی از مرز پرویزخان به کردستان عراق تردد کنند.

در حال حاضر دستگاه های مرتبط از جمله گذرنامه و گمرک در مرز پرویز خان مستقر هستند و به متقاضیان خدمات ارائه می دهند.

در این مراسم مدیرکل رابط ایران وعراق، دبیر توسعه اقتصادی ایران و عراق، مدیر کل امور مرزهای کشور و دیگر مسئولان استان کرمانشاه و منطقه گرمیان اقلیم کردستان عراق حضور داشتند.

مرز پرویزخان در شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه قرار دارد.