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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۷

تردد مسافر و خودرو از مرز پرویزخان آغاز شد

تردد مسافر و خودرو از مرز پرویزخان آغاز شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: تردد مسافر و خودرو از مرز پرویز خان استان کرمانشاه به اقلیم کردستان عراق از امروز یکشنبه به طور رسمی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در مراسمی که با حضور مقامات کشوری و لشگری کشورمان و مسئولان منطقه گرمیان اقلیم کردستان عراق برگزار شد، تردد خودرو و مسافر از مرز پرویزخان به کردستان عراق آغاز شد.

بر این اساس از امروز، بازرگانان و تجار و مسافران می توانند به راحتی از مرز پرویزخان به کردستان عراق تردد کنند.

در حال حاضر دستگاه های مرتبط از جمله گذرنامه و گمرک در مرز پرویز خان مستقر هستند و به متقاضیان خدمات ارائه می دهند.

در این مراسم مدیرکل رابط ایران وعراق، دبیر توسعه اقتصادی ایران و عراق، مدیر کل امور مرزهای کشور و دیگر مسئولان استان کرمانشاه و منطقه گرمیان اقلیم کردستان عراق حضور داشتند.

مرز پرویزخان در شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه قرار دارد.

کد مطلب 1209364

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