اجرای پروژه حرم تا جمکران باید تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی ظهر یکشنبه در دیدار شهردار و معاونین و مدیران شهرداری قم بر لزوم تسریع در اجرای پروژه حرم تا جمکران موسوم به بلوار پیامبر اعظم(ص) تاکید کرد و یادآور شد: امروز با تلاش شهرداری، پروژه⁯های خوبی در شهر قم در حال اجراست که با بهره⁯برداری از این پروژه⁯ها در آینده⁯ای نزدیک سیمای شهر قم تغییر چشمگیری خواهد کرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: محور حرم - جمکران از پروژه⁯های حیاتی شهر قم است و در این پروژه باید تمام نیازهای شهر قم پیش بینی و اجرایی شود. این پروژه از محورهای جذاب شهر قم خواهد بود و باید کلیه فعالیت⁯های تجاری، فرهنگی و دینی در آن لحاظ شود.



لاریجانی خاطرنشان کرد: شهرداری قم باید در اجرای این پروژه از نظرات کارشناسان و مهندسین معماری و شهرسازی بهره⁯مند شده تا این پروژه بدون هیچ مشکلی اجرا شود.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اجرای این پروژه، توجه به رویکرد فرهنگی حائز اهمیت است، افزود: احداث مسجد، کتابخانه، مدارس علمیه، زائرسرا، درمانگاه و... از جمله نیازهای زیربنایی و مورد توجه در احداث این بلوار عظیم است و امیدواریم با اجرای آن، شهر قم در مقایسه با دیگر شهرها از نظر رویکرد مذهبی و دینی متمایز شود.



اجرای پروژه بلوار پیامبر اعظم بسیاری از مشکلات ترافیکی قم را برطرف می کند



شهردار قم نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه⁯های عمرانی و ترافیکی این شهر قم گفت: پروژه بلوار پیامبر اعظم (ص) یکی از پروژه⁯های حساس و با اهمیت شهر قم است که با اجرای آن بسیاری از مشکلات ترافیکی و حمل و نقلی شهر قم رفع خواهد شد.



محسن عابدینی⁯پور با بیان اینکه اجرای این گونه پروژه⁯ها از نیازهای اساسی شهر قم است، تصریح کرد: شهر قم سالانه پذیرای بیش از 17 میلیون زائر از اقصی نقاط کشور و جهان است و این محور باید با حمایت و تلاش مسئولان استان و کشور بازگشایی و احداث شود.



شهردار قم خاطرنشان کرد: این بلوار به طول 7 کیلومتر طراحی و احداث می⁯شود که از جمله اهداف آن می⁯توان به ایجاد مسیر مواصلاتی اماکن مقدسه، افزایش جاذبه زیارتی - فرهنگی و ساماندهی اماکن زیارتی اشاره کرد.