اجرای پروژه حرم تا جمکران باید تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی ظهر یکشنبه در دیدار شهردار و معاونین و مدیران شهرداری قم بر لزوم تسریع در اجرای پروژه حرم تا جمکران موسوم به بلوار پیامبر اعظم(ص) تاکید کرد و یادآور شد: امروز با تلاش شهرداری، پروژههای خوبی در شهر قم در حال اجراست که با بهرهبرداری از این پروژهها در آیندهای نزدیک سیمای شهر قم تغییر چشمگیری خواهد کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: محور حرم - جمکران از پروژههای حیاتی شهر قم است و در این پروژه باید تمام نیازهای شهر قم پیش بینی و اجرایی شود. این پروژه از محورهای جذاب شهر قم خواهد بود و باید کلیه فعالیتهای تجاری، فرهنگی و دینی در آن لحاظ شود.
لاریجانی خاطرنشان کرد: شهرداری قم باید در اجرای این پروژه از نظرات کارشناسان و مهندسین معماری و شهرسازی بهرهمند شده تا این پروژه بدون هیچ مشکلی اجرا شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اجرای این پروژه، توجه به رویکرد فرهنگی حائز اهمیت است، افزود: احداث مسجد، کتابخانه، مدارس علمیه، زائرسرا، درمانگاه و... از جمله نیازهای زیربنایی و مورد توجه در احداث این بلوار عظیم است و امیدواریم با اجرای آن، شهر قم در مقایسه با دیگر شهرها از نظر رویکرد مذهبی و دینی متمایز شود.
اجرای پروژه بلوار پیامبر اعظم بسیاری از مشکلات ترافیکی قم را برطرف می کند
شهردار قم نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای پروژههای عمرانی و ترافیکی این شهر قم گفت: پروژه بلوار پیامبر اعظم (ص) یکی از پروژههای حساس و با اهمیت شهر قم است که با اجرای آن بسیاری از مشکلات ترافیکی و حمل و نقلی شهر قم رفع خواهد شد.
محسن عابدینیپور با بیان اینکه اجرای این گونه پروژهها از نیازهای اساسی شهر قم است، تصریح کرد: شهر قم سالانه پذیرای بیش از 17 میلیون زائر از اقصی نقاط کشور و جهان است و این محور باید با حمایت و تلاش مسئولان استان و کشور بازگشایی و احداث شود.
شهردار قم خاطرنشان کرد: این بلوار به طول 7 کیلومتر طراحی و احداث میشود که از جمله اهداف آن میتوان به ایجاد مسیر مواصلاتی اماکن مقدسه، افزایش جاذبه زیارتی - فرهنگی و ساماندهی اماکن زیارتی اشاره کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) از پروژههای زیربنایی و اصلی شهر قم است و باید با جدیت تمام پیگیری و اجرایی شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی ظهر یکشنبه در دیدار شهردار و معاونین و مدیران شهرداری قم بر لزوم تسریع در اجرای پروژه حرم تا جمکران موسوم به بلوار پیامبر اعظم(ص) تاکید کرد و یادآور شد: امروز با تلاش شهرداری، پروژههای خوبی در شهر قم در حال اجراست که با بهرهبرداری از این پروژهها در آیندهای نزدیک سیمای شهر قم تغییر چشمگیری خواهد کرد.
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