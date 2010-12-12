صادرات اصفهان در مقایسه با پارسال پنج درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، فرود عسگری ظهر شنبه در کارگروه توسعه صادرات استان افزود: صادرات غیر نفتی کشور در هشت ماهه سال جاری 17 میلیارد دلار بوده است که شامل پروپان، پلی اتیلن، گازهای نفتی، سنگ آهن، متانول، پسته، فرش دستباف و آمونیاک بوده است که به کشورهایی چون چین، عراق، امارت، هند، افغانستان، ترکیه، هنگ کنگ، پاکستان، تایوان و کره صادر شده است .

وی عمده کالاهای صادراتی استان اصفهان را مصنوعات طلا، روغن صنعتی ، فرش ماشینی و اهن آلات دانست و افزود: کشورهایی امارات با 373 میلیون دلار ، عراق با 217 میلیون دلار و افغانستان با 169 میلیون دلار بازارهای هدف صادرات استان اصفهان را در این عرصه تشکیل داده است.

قابلیت و ظرفیتهای اقتصادی استان بسیار فراتر از میزان صادرات است

به گزارش مهر در بخش دیگری از این جلسه مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری اصفهان گفت: قابلیت و ظرفیت‌های اقتصادی بسیار فراتر از صادرات استان است.

سعید صفاری پور برون رفت از مشکلات اقتصادی چون بیکاری و کم بازده بودن سرمایه گذاری‌های انجام شده را توجه به صادرات دانست و ادامه داد: با شناسایی بازارهای هدف صادراتی باید سلایق مصرف کننده را بررسی و بر اساس آن تولید کرد.

صفاری‌پور وجود مشترکات فرهنگی و مذهبی ایران و عراق را زمینه مساعد توسعه روابط اقتصادی دو کشور دانست و یادآور شد: از فرصتهای موجود برای افزایش صادرات غیرنفتی باید نهایت بهره را برد در غیر این صورت فرصتها از دست خواهد رفت.

وی آسیب‌شناسی بازارهای هدف صادراتی را عامل مهم در توسعه صادرات دانست و تصریح کرد: پیدا کردن یک بازار صادراتی بسیار سخت و دشوار است و از دست دادن ان بسیار ساده و با آسیب شناسی نباید بازارهای بدست امده را به راحتی از دست داد.

صفاری‌پور در ادامه سخنان خود از آمادگی استانداری اصفهان در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به استان خبر داد و خاطر نشان کرد: ظرفیت و پتانسیل اصفهان به طور دقیق شناسایی نشده که البته استانداری در تلاش است تا با با همکاری دستگاه‌های اجرایی ظرفیت‌های خالی جهت سرمایه‌گذاری مشخص و در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.