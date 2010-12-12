جاده شهید صالحی بابل همچنان قربانی می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم روستای سرست بخش گتاب بابل در اعتراض به تصادف منجر به مرگ یک زن این روستا جاده شهید صالحی بابل را مسدود کردند.

بخشدار گتاب بابل با تایید این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در این حادثه که دیشب بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی مزدا با یک زن عابر پیاده که باردار نیز بوده است، افزود: مردم روستای سرست بخش گتاب بابل با آتش زدن لاستیک و تجمع در جاده سه ساعت از تردد وسایل نقلیه جلوگیری کردند.

نصرالله زاده با بیان اینکه در پی این اقدامات خودروی آتش نشانی که برای خاموش کردن آتش وارد منطقه شدند، تصریح کرد: اهالی روستا با پرتاپ سنگ مانع حضور آتش نشانان شدند .

وی گفت: نیروی انتظامی بابل با وساطت مسئولان و ریش سفیدان محل جاده را باز کردند.

جاده شهید صالحی در محدوده روستای سرست بابل یکی از حادثه خیزترین جاده های استان است.

خبرگزاری مهر در مازندران در اخبارهای متعدد و به صورت ویژه در تاریخ های ششم آبان ماه 87 و 29 اردیبهشت ماه 89 به بیان مشکلات این جاده خطرآفرین پرداخته که تنها با وعده هایی از سوی مسئولان مواجه شد.