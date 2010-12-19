دوبرابر شدن جایگاههای سی ان جی در کرج کارساز نبود/ مردم همچنان در صف

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، با توجه به گسترش خودروهای گازسوز در سراسر کشور و به دنبال آن در کرج، توسعه جایگاههای سوخت سی ان جی با روند گازسوز شدن خودروها همسو نبود و از این رو مدتهاست شهروندان کرجی با مشکل کمبود جایگاه سی ان جی دست و پنجه نرم می کنند و همواره صفهای طویلی در اغلب جایگاههای سطح استان تشکیل می شود.

همکاری نکردن دستگاههای مجری و مدیریت شهری در بحث توسعه جایگاهها از جمله عوامل کمبود جایگاههای سوخت سی ان جی در استان البرز به شمار می رود که باید همسو با ارتقا ساختار اداری این استان در بخش توسعه زیرساختهای استان نیز با همکاری و برنامه ریزی اصولی مشکل فوق برطرف شود.

در حال حاضر تعداد 23 جایگاه سوخت سی ان جی در استان البرز وجود دارد که با توجه به شمار زیاد خودروهای این استان و خودروهای عبوری از سطح استان تعداد جایگاه های فعلی پاسخگوی نیازها نیست و اغلب رانندگان باید ساعتهای طولانی را در صف سپری کنند.

از طرفی با خرابی یک یا چند جایگاه تا زمان رفع مشکل و راه اندازی دوباره آن، مشکل دوچندان می شود و ترافیک سنگینی در اطراف جایگاههای فعال رخ می دهد.

تعطیلی سه جایگاه سی ان جی مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است

هفته گذشته به دلیل بروز مشکلاتی که البته هر یک از مسئولان دلایلی را برای آن برشمردند سه جایگاه سوخت سی ان جی در کرج فعالیت خود را متوقف کرد که این موضوع مشکلات فراوانی را برای رانندگان خودروهای دوگانه سوز فراهم کرد.

یکی از این رانندگان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به دلیل شلوغی جایگاهها، همواره ناچاریم ساعتهای طولانی را در صف منتظر بمانیم و این موضوع وقت و انرژی ما را هدر می دهد.

وی ادامه داد: خیابانهای کرج از خودرو فرش شده اند اما جایگاه سوخت برای پاسخگویی به نیاز نیمی از این خودروها به ویژه در داخل کرج وجود ندارد.

رانندگان ناچارند به دلیل کمبود جایگاه به خارج شهر بروند

راننده دیگری با گلایه از تعطیلی جایگاهها در کرج بیان کرد: به دلیل تعطیلی جایگاههای کرج ناچاریم به خارج محدوده شهر مراجعه کنیم و برای مثال با توجه به اینکه تاکسی هستیم اگر زمانی به جایگاه محمدشهر مراجعه کنیم و گشت تاکسیرانی متوجه حضور ما در آن منطقه شود مدارک ما را ضبط می کند و توضیح اینکه جایگاههای کرج تعطیل است و به ناچار برای سوخت گیری به محمدشهر آمده ایم، قانع کننده نیست.

استاندار البرز به صورت سرزده از جایگاههای سوخت بازدید کرد

با بروز مشکل فوق در هفته جاری، استاندار البرز در بازدیدی سرزده از جایگاههای سوخت استان البرز بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات این جایگاهها قرار گرفت.

عیسی فرهادی در خصوص این بازدیدها به خبرنگار مهر در کرج گفت: با تعطیلی موقتی چند جایگاه و نارضایتی شهروندان بلافاصله تصمیم به بازدید فوق گرفته شد.

وی ادامه داد: در این بازدید با شناسایی مکانهای پرجمعیت پیش بینی افزایش جایگاه و توسعه برخی جایگاهها با افزودن دستگاه مصوب شد.

فرهادی خاطرنشان کرد: تعداد جایگاههای فعلی سوخت سی ان جی در البرز کافی نیست و به زودی با تمهیدات اندیشیده شده و همکاری دستگاههای مسئول به تعداد این جایگاهها افزوده می شود.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی البرز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تعطیلی جایگاهها به دلیل بروز مشکلات گاز است که به زودی برطرف می شود.

ابراهیم شکوری افزود: در مدت یکسال گذشته تلاش شده تعداد جایگاه های سوخت سی ان جی منطقه دو برابر شود و تعطیلی برخی جایگاهها موقتی است.

وی خاطرنشان کرد: گاهی به دلیل ناخالصیهای گاز، یخ زدگی در لوله ها اتفاق می افتد همچنین گاهی با فشار زیاد کمپرسور، لوله های انتقال گاز قادر به جابجایی گاز نیستند و از طرف دیگر تکنولوژی دستگاههای مورد استفاده نیز اغلب وارداتی است که در صورت خرابی و تعمیر، زمان زیادی را نیاز دارد.

شکوری بیان کرد: گاهی نیز طرحهای توسعه ای در برخی جایگاهها دلیل تعطیلی موقتی است و گاهی نیز برای تعویض فیلتر و سرویس کردن دستگاهها، برای ساعتی جایگاهها تعطیل می شوند که این موضوعات طبیعی است.

وی ادامه داد: جایگاههای سطح استان به تاکسیداران اختصاص داده شده است که انتظار می رود تاکسیداران به این جایگاهها مراجعه کنند و از تجمع در سایر جایگاهها و شلوغی برای سایر خودروها جلوگیری کنند.

این مسئول همچنین از ارائه تسهیلات بلاعوض برای ایجاد جایگاه جدید در سطح استان خبر داد و از همکاری ضعیف شهرداری در اختصاص زمین به این موضوع انتقاد کرد.

مدیریت اداره گاز شهرستان کرج نیز در خصوص مشکلات جایگاههای گاز در گفتگو با مهر اظهار داشت: فشار گاز ورودی به شهر در حال حاضر فشار مناسبی است و در صورت وجود ناخالصی در گاز، این ناخالصی از طریق لوله های انتقال به تمام مناطق می رود و نمی توان تعطیلی چند جایگاه را به ناخالصی گاز ربط داد.

سید محمد هدایی پور افزود: در ورودی گاز کرج فیلتراسیون قرار دارد با این حال گازی که در شبکه برای جایگاههای سی ان جی فرستاده می شود دوباره باید فیلتر شود و دستگاهها باید ناخالصیها را بگیرند و از این رو فیلتر دستگاهها نیز باید به موقع تخلیه شود.

وی بیان کرد: گاهی تخلیه فیلترها و تعمیر و سرویس دستگاهها نیازمند صرف زمان است که این موضوع شلوغی در سایر جایگاهها را تشدید می کند.

تعطیلی جایگاههای سوخت هیچ ربطی به شرکت گاز نداشته

هدایی پور تاکید کرد: به هر روی تعطیلی جایگاههای سوخت هیچ ربطی به شرکت گاز نداشته است.

تعطیلی جایگاهها در استان البرز معمولا همواره در فواصل زمانی مختلف رخ داده و موجبات آزار خودروداران را فراهم می کند اما آنچه مشکل مهمتر البرز در بحث سی ان جی است کمبود جایگاهها با وجود هزینه های بالای دوگانه سوزی خودروهاست.

مسئولان دست اندکار سوخت استان باید ضمن فراهم آوردن تمهیداتی برای جلوگیری از تعطیلی موقتی جایگاهها برای توسعه کمی جایگاههای سوخت سی ان جی البرز نیز اهتمام ویژه را به کار گیرند تا رفته رفته مشکل کمبود جایگاهها از صدر مشکلات استان البرز کنار رود.