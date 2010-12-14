محدودیتهای ترافیکی در بیرجند اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرهنگ مجتبی زنگویی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به فرا رسیدن ماه محرم براساس روال هر سال برای تسهیل در عبور و مرور و افزایش ضریب ایمنی عابران به ویژه عزاداران حسینی، جلوگیری از مشکلات ترافیکی و بروز حوادث در روزها و شب های تاسوعا و عاشورا، طرح محدودیت های ترافیکی اجرا می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی ادامه داد: محدودیت های ترافیکی روز هشتم محرم از ساعت 9:30 تا 13 وجود دارد و تمام مسیرهای منتهی به مسجد امام حسین(ع)، خیابان شهید تیمورپور (حد فاصل بیست متری دوم مدرس تا ورودی پارکینگ این مسجد) و کوچه های پاسداران یک و سه از تردد و پارک خودروها جلوگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه در روز نهم محرم (تاسوعای حسینی) طرح ترافیکی از ساعت 7 صبح آغاز می شود، بیان داشت: در این روزخیابان مدرس حدفاصل بیست متری دوم، فلکه اول، میدان ابوذر، میدان ابوذر- خیابان شهدا، میدان شهدا، خیابان 17 شهریور، خیابان حکیم نزاری، منتظری، سه راهی اسدی و خیابان طالقانی، کوچه طالقانی 9 و کوچه بیمارستان به سمت حسینیه امام رضا(ع) در طرح محدودیت های ترافیکی مسدود است.

سرهنگ زنگویی گفت: زمان مراسم بعدازظهر تاسوعا از ساعت 14:30 تا پایان عزاداری ها در مصلی است که محدودیت های ترافیکی این فاصله زمانی در میدان امام خمینی(ره)، خیابان جمهوری، سه راهی مصلی، میدان امام حسین(ع) و میدان شهدا، خیابان منتظری و سه راهی اسدی وجود دارد.

وی در زمینه محدودیت های ترافیکی شب تاسوعا گفت: تمام مسیرهای منتهی به مسجد امام حسین(ع)، بیست متری دوم شرقی، خیابان شهید تیمورپور، خیابان مدرس حدفاصل میدان ابوذر تا میدان سوم مدرس، پاسداران یک و 3، میدان قدس، تمام مسیرهای منتهی به (مسجد عاشورا خانه) سه راهی مصلی، سه راهی اسدی، خیابان شهید مطهری، میدان شهدا و خیابان منتظری در این طرح است.

به گفته وی شب عاشورا نیز همه مسیرهای منتهی به دارالشفای حضرت فاطمه زهرا(س) از میدان امام خمینی(ره)، خیابان جمهوری، سه راهی اسدی، خیابان مطهری، میدان طالقانی، خیابان انقلاب، میدان شهدا و کوچه های منتهی به دارالشفا و مسجد امام حسین(ع)، خیابان شهید تیمورپور، کوچه های پاسداران یک و سه و تقاطع پارک وحدت در طرح محدودیت های ترافیکی قرار دارد.

سرهنگ زنگویی ادامه داد: در روز عاشورا که مراسم عزاداری از ساعت 7 صبح شروع می شود، رفت و آمد وسایل نقلیه در خیابان های ارتش، مدرس حدفاصل بیست متری دوم، فلکه اول تا میدان ابوذر، خیابان شهدا، میدان شهدا، خیابان منتظری، خیابان طالقانی، کوچه طالقانی 9(کوچه بیمارستان)، چهارراه انقلاب، خیابان انقلاب، میدان امام حسین(ع)، خیابان حکیم نزاری و میدان امام خمینی(ره)، خیابان جمهوری تا میدان امام حسین(ع) امکان پذیر نیست.

وی در زمینه محدودیت های ترافیکی مراسم شام غریبان هم گفت: در تمام مسیرهای منتهی به مسجد امام حسین(ع)، خیابان شهید تیمورپور و تقاطع پارک وحدت از تردد و پارک خودروها جلوگیری می شود و در صورت رعایت نکردن، خودرو با جرثقیل به پارکینگ حمل خواهد شد.

به گفته زنگویی کمربندی شهر بیرجند از امتداد بلوار جوادیه سرتاسر محل پارک خودروها خواهد بود و رانندگان و شهروندان باید در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند و از پارک خودرو در مسیرهای هیئت های عزاداری بپرهیزند.