پاک نهاد در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه جامعه کلیمیان همواره به دنبال صلح و آزادی در جهان بوده است، افزود: جامعه کلیمیان ایران و به تبع آن جامعه کلیمیان اصفهان همواره اقدامات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس را محکوم کرده‌اند و بر همین اساس این بار هم از فعالیت صلح آمیز کاروان همبستگی با مردم غزه حمایت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه حصر غزه و اسارت مردم مظلوم این منطقه بالاخره باید شکسته شود، اظهار داشت: جامعه کلیمیان همواره یکی از دغدغه‌های خود را بر اساس همدردی با مردمی قرار داده است که از سوی دولت رژیم صهیونیستی زیر بار ظلم و ستم قرار دارند.

نماینده جامعه کلیمیان اصفهان با بیان اینکه رژیم صهیونیستی از یهودیان افراطی که تنها نام یهود را یدک می‌کشند تشکیل شده است، تصریح کرد: بسیاری از یهودیان در تمامی کشورهای دنیا با سیاست‌های اتخاذ شده از سوی رژیم صهیونیستی مخالف هستند و این مخالفت خود را نیز همواره نشان داده‌اند.

وی با حمایت از عمل صلح آمیز کاروان همبستگی با مردم غزه، اضافه کرد: جامعه کلیمیان اصفهان از این حرکت بسیار زیبای کاروان همبستگی با مردم غزه حمایت می‌کند و آمادگی دارد تا اقدامات فرهنگی مطلوبی را در این عرصه از خود به نمایش گذارد.

پاک نهاد با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، تاکید کرد: در زبور داوود نبی آمده است که مظلوم هر چقدر هم ضعیف باشد، بر ظالم بسیار قدرتمند پیروز خواهد شد و بر همین اساس باید به پیروزی مردم مظلوم فلسطین و منطقه غزه بر رژیم صهیونیستی ایمان داشته باشیم.