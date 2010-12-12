350 پروژه در بخش راهسازی کردستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عطاءالله قادری بعد از ظهر یکشنبه و در جلسه شورای راهداری استان کردستان که در آستانه فصل زمستان و در شهرستان دیواندره تشکیل شد، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 350 پروژه در بخش های مختلف راه و ترابری استان کردستان فعال است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط کوهستانی و کم برخوردار بودن استان کردستان از بهره مندی راه های آسفالته و مناسب، وجود 350 پروژه فعال در این بخش می تواند چشم انداز مناسبی را برای این استان در راستای توسعه و ارتقاء وضعیت راهسازی ترسیم کند.

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان خاطرنشان کرد: پروژه های فعال حوزه راه و ترابری در استان کردستان در حوزه های ساخت فرودگاه، خط راه آهن، بزرگراه، آسفالت راه های روستایی، ترمیم و مرمت راه های مورد استفاده در مناطق شهری و روستایی استان به شمار می روند.

قادری در ادامه با اشاره به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای انجام کارهای راهداری و استقرار اکیپ های زمستانی در جاده های استان کردستان، بیان داشت: اداره کل راه و ترابری استان کردستان با هدف ارائه خدمت بهتر به مردم در جاده های اصلی و فرعی و با هدف برف روبی در کمترین زمان ممکن، 77 اکیپ را آماده و از 15 آذرماه سال جاری تا پایان فروردین ماه سال 90 در سطح جاده های استان مستقر خواهد کرد.

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان افزود: این 77 اکیپ با بیش از 520 نیروی عملیاتی در دو بخش دولتی و خصوصی و با بکاری گیری بیش از 340 وسیله نقلیه سنگین، نیمه سنگین و سبک به صورت شبانه روزی در محل های مختلف از جمله راهدارخانه های ثابت و سیار پیش بینی شده، حضور خواهند داشت.

قادری با اشاره به استقرار 74 دستگاه تراکتور در روستاهای پرجمعیت استان کردستان، خاطرنشان کرد: با توجه به خدمت رسانی به مردم ساکن در مناطق روستایی 74 دستگاه تراکتور برف روب نیز در مناطق روستایی و هر دستگاه برای چندین روستا در ایام فصل زمستان کار برف روبی را انجام خواهند داد.

در ادامه این جلسه که با حضور روسای ادارات راه و ترابری شهرستان های تابعه استان کردستان و فرماندار دیواندره برگزار شد، مسائل و پیش بینی های لازم برای خدمت رسانی بهتر در سطح جاده های اصلی و فرعی استان مورد تاکید قرار گرفت.