حمایت از صنایع کوچک استان فارس ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، علی همت در جلسه کمیته تسهیلات و اعتبارات شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: باتوجه به اینکه بیش از 90 درصد از صنایع این استان را صنایع کوچک تشکیل می دهند ضروری است که با حمایت ویژه از این واحدها در زمینه توسعه صنعتی استان گامهای مهمی برداریم.

وی بیان کرد: باتوجه به اینکه یکی از راهبردهای مهم شرکت شهرکهای صنعتی فارس حمایت از صنایع کوچک مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی است در این زمینه با اعطای تسهیلات فنی و اعتباری به واحدهای صنعتی و معرفی آنها به بانکها برای دریافت این تسهیلات تلاش می شود از این واحدها صنعتی حمایت شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تعامل و همکاری نظام بانکی با صنعتگران و فعالان عرصه تولید زمینه ساز توسعه صنعتی فارس خواهد بود، تصریح کرد: نظام بانکی بعنوان یکی از ارکان مهم توسعه صنعتی باید همراهی مناسبی با صنعتگران داشته باشد تا شاهد ایجاد اشتغال جدید و حفظ اشتغال فعلی و در نتیجه افزایش سرانه صنعتی استان باشیم.

همت افزود: تاکنون توسط شرکت شهرکهای صنعتی فارس تعداد 153 واحد و طرح صنعتی برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شده که حدود 173 میلیارد ریال تسهیلات توسط مصوب شده است.

وی اظهار داشت: این تسهیلات در قالب تکمیل طرحهای صنعتی و سرمایه در گردش واحدها به آنها پرداخت و زمینه اشتغال جدید یا حفظ اشتغال دو هزار و 500 نفر فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: میزان سهمیه تسهیلات فنی و اعتباری در نظر گرفته شده برای شرکت شهرکهای صنعتی فارس در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور مناسب بوده به گونه ای که حتی برخی از سهمیه های استانهای دیگر که موفق به جذب آنها نشده بودند را نیز برای بخش صنعت فارس جذب کرده ایم.

در این جلسه درخصوص پرداخت تسهیلات بانکها و اولویت بندیهای موجود در این بخش بحث و تبادل نظر شد.