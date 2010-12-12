20 میلیارد دلار کالا از گمرکات کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اردشیر محمدی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار داشت: صادرات این میزان کالا نسبت به مدت مشابه سال قبلی افزایش 26 درصدی را داشته است.

وی اضافه کرد: در این مدت همچنین 40 میلیارد دلار واردات داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد رشد داشته است.

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه در این مدت در مجموع 46 هزار میلیارد ریال درآمد از طریق گمرکهای کشور وصول شده است، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 30 درصدی برخوردار است .

محمدی با بیان اینکه در کشور 165واحد گمرکی فعال وجود دارد اضافه کرد: گمرکهای استان بوشهر در زمینه صادرات کالا در این مدت رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است .

وی گفت: گمرکهای استان بوشهر از گمرکهای اصلی کشور است که نقش مهمی در عرصه تجارت و درآمد ملی دارد .

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر نیز گفت: هم در 8 ماه سال جاری 14 میلیون و 787 هزار تن کالا به ارزش 8 میلیارد و 443 میلیون دلار از طریق گمرکات استان بوشهر به خارج از کشور صادر شده است .

ابوالفضل اکبرپور اظهار داشت: در این مدت 674 هزار تن کالای صنعتی، 27 هزار تن کالای معدنی ، 9 هزار تن کالای بخش کشاورزی و 157 تن صنایع دستی از طریق گمرکات استان بوشهر به خارج از کشور صادر شده است .

ناظرگمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر افزود: صادرات این میزان کالا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 34 درصد واز لحاظ ارزشی 36 درصد رشد داشته است .