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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۱۱

بانکها برای ایجاد اشتغال پایدار در فارس همکاری کنند

بانکها برای ایجاد اشتغال پایدار در فارس همکاری کنند

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان فارس گفت: بانکها برای ارائه تسهیلات به طرحهایی که ایجاد اشتغال پایدار را به دنبال دارند، همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، عباس عباسی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان مرودشت با بیان اینکه به 162 طرح مصوب در این شهرستان تاکنون تسهیلاتی پرداخت نشده، اظهار داشت: در این راستا بانکها باید با پرداخت تسهیلات به طرحهایی که منجر به ایجاد اشتغال پایدار می شود، از آن حمایت کنند.

وی افزود: در شهرستان مرودشت تاکنون 145 میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای زودبازده پرداخت شده که با اجرای آن برای 9 هزار و 243 نفر شغل ایجاد شده است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی فارس در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین سند توسعه اشتغال اشاره کرد و آن را نقشه راه سرمایه گذاری نامید که بر اساس مزیتهای خدماتی، کشاورزی و صنعتی استان تدوین خواهد شد.

وی اجرای طرح مشاغل خانگی را در کاهش نرخ بیکاری بسیار مؤثر دانست و تاکید کرد: مشاغل خانگی بدون فرهنگ سازی و توجه به قوانین و مقررات تنها منجر به افزایش بیکاری می شوند.

عباسی اظهار داشت: برخی از طرحهای زودبازده فقط بهانه ای برای دریافت تسهیلات شده اند و صاحبان این طرحها از هزاران طرح آماده در بازار استفاده کرده و فقط با تغییر اسم طرح و صاحب طرح آن را به یک طرح توجیهی تبدیل کرده و سپس این طرحها را که هیچ پشتوانه فکری و خلاقیتی ندارد برای دریافت تسهیلات تحویل می دهند.

وی گفت: در حقیقت این طرحها یک طرح صوری است و اغلب آنها در اجرا با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند اما نکته جالب آن است که صاحبان این طرحهای زودبازده که اغلب به بانکها بدهکارند، خود طلبکار دولت شده و به این بهانه که می خواهند اشتغال ایجاد کنند انتظار حمایت از دولت دارند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی فارس خاطرنشان کرد: این معضل مهمترین گلوگاهی است که برنامه های اشتغال از جمله طرح بنگاه های زودبازده را دچار انحراف می کند.

کد مطلب 1209387

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