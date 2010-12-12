به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، داریوش فتحی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون درصدی از درختان سطح معابر و پارکهای اصفهان شناسنامه دار شده اند که شناسنامههای درختان اصفهان به صورت فایلی بوده و تمام اطلاعات و موقعیت مختصاتی آنها در فایلها ثبت شده است.
وی ادامه داد: تمام مشخصات درختان اصفهان به صورت دیجیتالی تهیه شده است.
درختان قربانیان ناخواسته آلودگی هوا هستند
وی با بیان اینکه درختان قربانیان ناخواسته آلودگی هوا هستند، ادامه داد: گیاهان از عوامل مهم کاهش آلودگی هوا به شمار میروند و افزایش آلودگی هوا موجب آسیب درختان و گیاهان خواهد شد.
فتحی افزود: آلایندهها از طریق برگ، جذب و وارد بافتهای گیاهان میشود و فعالیت آن را مختل میکند و موجب بسته و مسدود شدن روزنههای درختان میشوند، به گونهای که تنفس گیاه با مشکل مواجه شده و به سختی صورت میگیرد.
سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان راهکار اصلی برای جلوگیری از خشک شدن درختان به ویژه در زمانی که درختان دارای برگ هستند را شستشوی ماهیانه درختان سطح شهر دانست و خاطرنشان کرد: با شستشوی برگ درختان مواد سمی و آلودگیهای ناشی از گرد و خاک موجود در هوا شسته خواهد شد و برگ راه تنفس پیدا میکند.
نظر شما