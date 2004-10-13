مسكو با ارجاع پرونده هسته اي كره شمالي به شوراي امنيت مخالف است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل خبرگزاري اينترفكس روسيه يوري فدوتوف Yury Fedotov معاون وزيرامور خارجه روسيه امروزاعلام كرد كه ارائه پرونده هسته اي كره شمالي به شوراي امنيت سازمان ملل به معني از بين بردن فرايند راه حل مسالمت آميزي است كه با مشكلات فراوان شروع شده است.

وي ضمن اعلام مخالفت مجدد دولت متبوعش با ارسال اين پرونده به شوراي امنيت اظهار داشت كه موضع روسيه پيرامون اين مسئله تغيير نكرده است.

اين مقام روسي در ادامه اظهارداشت كه ما مايل به تداوم گفتگوهاي شش جانبه براي حل اين بحران هستيم.

لازم به ذكر است كه شش كشور روسيه، ژاپن، كره شمالي، كره جنوبي، چين و آمريكا گروهي هستند كه پيرامون اين پرونده مذاكره مي كنند.

چندي پيش مقامات آمريكايي اعلام كرده بودند كه در صورت بي نتيجه ماندن مذاكرات شش جانبه پرونده كره شمالي به شوراي امنيت ارجاع داده خواهد شد و اين مسئله با عكس العمل تند مقامات پيونگ يانگ روبرو شد و آنها هشدار داده اند كه اتخاذ چنين تصميمي به منزله آغاز جنگي ظالمانه خواهد بود.