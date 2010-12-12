هفت پروژه در بافت فرسوده شیراز آماده واگذاری است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سیروس فیزابی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پروژه شاهزاده جمالی محدوده ای با مساحت شش زار متر مربع به احداث سرای هنر اختصاص می یابد که در غرفه های آن صنایع و هنرهای دستی شیراز همچون خاتم، منبت، گلیم، نقره کاری و ...توسط هنرمندان زبده آموزش داده می شود.

وی افزود: رستوران سنتی در ساختمان سابق شهرداری بافت تاریخی - فرهنگی شیراز، پروژه حمام گودی در محدوده بافت تاریخی و احداث مجتمع مسکونی 288 واحدی در شهرک سعدی به منظور بهسازی بافت فرسوده این محله از جمله پروژه های قابل ارائه سازمان است.

مدیرعامل سازمان احیا و نوسازی بافتهای فرسوده شیراز گفت: از دیگر پروژه های آماده واگذاری می توان به پروژه انوری با اعتبار 380 میلیارد تومان همچنین احداث نمایشگاه و کارگاه هنر در محل ساختمان توکلی با هدف گردهمایی هنرمندان شیرازی جهت عرضه آثار و صنایع دستی و طرح بهسازی گذر سید ذوالفقار اشاره کرد که تمامی این طرحها به تصویب شورای اسلامی شهر نیز رسیده است.

فیزابی با اشاره به آثار و ارزشهای بافت تاریخی و فرهنگی شهر شیراز که همخوانی مستقیم با نوع فعالیتهای آن دارد، گفت: بافت تاریخی و فرهنگی شیراز به عنوان بافت فرسوده، محدوده مرکزی این کلانشهر را در بر می گیرد که جذب سرمایه گذار و اجرای پروژه های مشارکتی مهم ترین اقدام در راستای تغییر و بهسازی شرایط این محدوده است.