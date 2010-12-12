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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۴

معاون شهردار تهران:

ظرفیت گرمخانه های شهر تهران دو هزار نفر است

ظرفیت گرمخانه های شهر تهران دو هزار نفر است

معاون اجتماعی و فرهنگی شهر تهران از افزایش ظرفیت گرمخانه های تهران در آستانه فصل زمستان خبر داد و گفت: هم اکنون گرمخانه های شهر تهران بیش از دو هزار نفر ظرفیت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایازی درباره فعالیت گرمخانه ها در فصل زمستان افزود: گرمخانه ها در تمامی طول سال به صورت فعال خدمت رسانی می کنند اما در ایامی که برودت هوا بیشتر است، دامنه کار گرمخانه ها نیز توسعه پیدا می کند.

سخنگوی شهرداری تهران به برگزاری جلسه ای بین مدیران شهری و دستگاه های ذیربط با موضوع جمع آوری متکدیان و کارتن خوابها در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: با هماهنگی انجام شده در این جلسه، قرار شد شهرداری تهران ساماندهی کارتن خوابها و متکدیان را در سطح شهر به صورت گسترده تر نسبت به گذشته اجرا کند تا افراد بی خانمان به گرمخانه ها انتقال پیدا کنند.

ایازی گفت: ارگانهای دیگری نیز وجود دارند که باید در ساماندهی کارتن خوابها مشارکت جدی تری داشته باشند اما به دلیل مشکلات موجود، شهرداری تهران در حال حاضر مشارکت گسترده تری دارد تا در سه مرحله نسبت به جمع آوری، انتقال و اسکان متکدیان و کارتن خوابها اقدام کند.

وی بیان اینکه امیدواریم پدیده تکدی گری و کارتن خوابی در شهر تهران در آینده حذف شود گفت: هم اکنون گشتهای شهرداری در سطح شهر نسبت به جمع آوی متکدیان و کارتن خواب ها اقدام می کنند، اما اگر شهروندان افراد کارتن خواب را در شهر مشاهده کنند می توانند با تلفن 137 تماس بگیرند.

 

کد مطلب 1209403

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