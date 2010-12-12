183 زندانی غیرعمد از زندانهای مازندران آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر غفاریان بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد دیه مازندران بر اهمیت توجه به زندانیان و خانواده های آنان تأکید کرد و اظهار داشت: خانواده های زندانیان با توجه به موقعیت و وضعیت اقتصادی جامعه با مشکلات مضاعفی روبرو هستند.

وی گفت: به علت زندانی بودن سرپرست خانواده، کسب درآمد و گذراندن امور زندگی برای بیشتر خانواده ها با سختی صورت می گیرد و نیازمند حمایت و مساعدت هستند.

وی به رشد صعودی آمار زندانیان در زندانهای استان اشاره کرد و افزود: آمار موجودی و ورودی زندانها در سال جاری همواره رشد صعودی داشته و با توجه به فضای محدود و بافت فرسوده زندان های استان، نگهداری آنان در بیشتر زندانهای استان مشکل بوده و افزایش تراکم جمعیت سازمان زندانها را از اهداف اصلاحیش دور می سازد.

غفاریان گفت: تعداد 183 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد که به علت تصادف، مهریه، چک یا دیگر محکومیتهای مالی در زندانهای استان محبوس بودند، در هشت ماه سال جاری با کمک های ستاد دیه و خیرین نیکوکاراز زندان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده خویش بازگشتند.

محمد احمدی، مدیر عامل ستاد دیه مازندران با قدردانی از نهادهای حمایتی و مردمان خیر و نیکوکار استان اظهار داشت: از تعداد 183 نفرزندانی آزاد شده تعداد 48 نفر با دریافت کمکهای بلاعوض و تعداد 22 نفر از محل کمکها و هدایای مقام معظم رهبری به استان و تعداد 58 نفر از طریق کمکها و وام صندوق تأمین کشور و 34 نفر با کمکهای بلاعوض انجمنهای حمایت استان و تعداد 14 نفر با دریافت وام از کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مازندران و7 نفر با پرداخت وام از سوی بانکهای عامل از زندانهای استان آزاد شدند.

وی همچنین از استقبال مدیران دستگاههای اجرایی استان جهت شرکت در جلسه ستاد دیه قدردانی کرد و افزود، با ایجاد اتحاد و همدلی در بین دستگاههای اجرایی، اجرای دستورالعملها و سیاستهای سازمانی به سهولت امکان پذیر می گردد و زمینه ارائه خدمات بیشتر و بهتر به ارباب رجوع فراهم می شود

رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز بر اهمیت توجه به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد تأکید کرد و اظهار داشت: این افرادی که به اتهام تصادف ،مهریه و چک یا دیگر محکومیتهای مالی در زندانها هستند،جزیی از مردم جامعه هستند که به علت مشکلات اقتصادی و اجتماعی و عدم تمکن مالی روانه زندان شدند.

وی آنها را بدهکار مالی خواند و خواستار رسیدگی به پرونده های زندانیان جرائم غیر عمد شد.