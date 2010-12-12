حمایت مبارک از انتخابات مشکوک / مخالفان خواستار انحلال پارلمان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، با وجود تاکید گروههای مخالف بر وقوع تقلب گسترده در انتخابات اخیر"حسنی مبارک" با ابراز خرسندی از نتایج به دست آمده گفت : دوست داشتیم که احزاب به موفقیت بزرگی دست پیدا می کردند و تلاشهای آنها با تحریم انتخابات و کناره گیری از آن به هدر نمی رفت.

وی ضمن تمجید از نقش کمیته عالی انتخابات و دستگاههای امنیتی ادعا کرد : این ارگانها با همه نامزدها به شکل واحدی برخورد کرده اند!.

مبارک گفت: افزایش سرمایه گذاری و اشتغال از مهمترین موضوعاتی است که حزب ملی حاکم در آینده به آن خواهد پرداخت.

تظاهرات مخالفان

از سوی دیگر صدها نفر از معارضان سیاسی با برپایی تظاهراتی در برابر دیوان عالی قضایی نتایج انتخابات پارلمانی 2010 را محکوم کردند.

این تظاهرکنندگان که از احزاب الوفد، اخوان المسلین، جنبش الکفایه، حزب الکرامه و ناصری بودند نتایج انتخابات را به علت تقلب گسترده در آن مردود دانستند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات اعتراض آمیز تاکید کردند: تقلب درهمه مراحل روند انتخابات موضوعی عادی بود.

این افراد پلاکاردهایی حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود "مجلس خلق باطل است" و "سیاست موروثی باید از بین برود". شعارها شرکت کنندگان نیز عباراتی با مضمونهای مشابه در انحلال پارلمان بود.

نیروهای امنیتی مصر همچنین تظاهرکنندگان را که برخی از آنها در دور دوم ناکام شده بودند، به محاصره خود درآوردند.