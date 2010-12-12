کارگروه کاهش سفرهای درون شهری شیراز تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، استاندار فارس در دیدار مدیر عامل جدید شرکت پست جمهوری اسلامی با تاکید بر نقش پست در ارائه خدمات مختلف اقتصادی و اجتماعی گفت: نگاه دولت مشارکت همگانی در جهت توسعه ملی است، که تحقق این امر با وجود پتانسیل اجرایی و خدماتی شرکت پست امکانپذیر است و در این خصوص نیز راهاندازی یک سامانه ارتباط عمومی توسط شرکت پست میتواند راهکاری مناسب برای دست یابی به این هدف باشد.
روح الله احمدزاده کاهش حجم سفرهای دورن شهری در شیراز را از جمله دغدغههای مدیریت ارشد فارس دانست و اظهار داشت: حجم روزانه دو میلیون و 800 هزار سفر درون شهری در شیراز، باید با برنامه ریزی کارشناسی شده به رقم کمتری تقلیل یابد و گسترش خدمات پستی نیز در کاهش این حجم سنگین ترافیک موثر خواهد بود که جمایت لازم برای این کار انجام می شود.
وی مدیریت مردمی در اجرای هدفمند کردن یارانه ها را از جمله نکات مورد تاکید دولت دانست و افزود: ورود مردم به سایر برنامههای دولت با راهاندازی یک سامانه ارتباطی منسجم ،تحقق اهداف و اجرای آسان آن را به دنبال دارد و اکنون نیز دولت میکوشد تا با بهرهگیری از ظرفیت پست بسیاری از طرحهای ملی را به مرحله اجرا بگذارد.
استاندار فارس معرفی و پیگیری موضوعاتی مانند مسکن مهر، اشتغال و توسعه مشاغل خانگی را از دیگر اهداف دولت دانست و خاطر نشان کرد: دولت آمادگی دارد تا در طی یکسال آینده بیش از یکصد هزار فرصت شغلی در حوزه مشاغل خانگی ایجاد کند که در این زمینه پست میتواند با راه اندازی یک سامانه ارزیابی ، حضوری موثر در اجرایی شدن و دستیابی به این هدف داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به نتایج مثبت راهاندازی پارک سرمایه گذاری در فارس گفت: فراگیرتر شدن سرمایهگذاری و جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی فرصتی مناسب برای پست است که میتواند با راه اندازی یک سامانه ارتباطی موجبات تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در فارس فراهم سازد.
احمدزاده افزود: پارک سرمایهگذاری استان در طول یکسال گذشته پذیرای بیش از 120 سرمایه گذار بوده، که این تعداد نشان دهنده ظرفیت بالای استان برای توسعه سرمایهگذاری است و این گام بسیاری از موانع و مشکلات بروکراسی اداری را نیز حل خواهد کرد.
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