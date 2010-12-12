نحوه دریافت اطلاعات خانوار با ارسال کد ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور تسهیل ثبت اطلاعات اقتصادی خانوارها و اعمال تغییرات لازم در این خصوص، شهروندان تهرانی به 11 نکته توجه کنند.

1- همه افراد می‌توانند با ارسال کد ملی خود از طریق پیام کوتاه به شماره 300000 اطلاعات مربوط به سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار را از مرکز آمار ایران دریافت کنند.

2- در صورت مواجه با مغایرت سرپرست خانوار می تواند به سایت مرکز آمار ایران به نشانیyaraneh.amar.org.ir مراجعه و به اصلاح مغایرت اقدام کنند.

3- شماره تلفن 16-85107708 مربوط به مرکز آمار ایران و تلفن سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به شماره 09620 آماده پاسخگویی به تمامی سوالات هموطنان در زمینه اطلاعات اقتصادی خانوار است.

4- تلفن گویای مرکز آمار ایران به شماره 8587-021 به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به تمامی سوالات هموطنان در زمینه اطلاعات اقتصادی خانوار است.

5- خانوارهایی که با مواردی از قبیل فوت، اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، مفقود و یا مجنون شدن، حضور نداشتن سرپرست در محل زندگی خانوار (مثل زندگی در خارج از کشور‌) و نداشتن صلاحیت سرپرست خانوار مواجهند، می‌توانند با در دست داشتن گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح به بخشداری‌ها و یا فرمانداری‌های شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

6- خانوارهای جدید ‌که موفق به ثبت کامل اطلاعات خانوار خود در سامانه مرکز آمار ایران نشده‌اند، در صورت مراجعات بعدی به سامانه با پیغام "شماره ملی شما قبلا وارد این سامانه شده است"، مواجه می‌شوند.

7- مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به این افراد را آخر هر روز از سامانه حذف می‌کند و این افراد ‌باید مجدداً پس از 48 ساعت به سامانه مذکور مراجعه کرده و به ورود کامل اطلاعات اقدام کنند.

8- افرادی‌که هنگام ورود اطلاعات، به اشتباه در خانوار دیگری ثبت‌نام شده‌اند نیاز به مراجعه حضوری به مرکز آمار ایران ندارند.

9- این افراد ‌باید با شماره تلفن‌های 16- 85107708 تماس گرفته و کد ملی خودرا اعلام کنند. مرکز آمار پس از بررسی، اطلاعات این افراد را از خانوار مذکور حذف می‌کند. این افراد ‌باید 4 روز بعد به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را در خانوار خود وارد کند.

10- در صورتی که حساب اعلامی سرپرست خانوار از 6 ماه پیش تاکنون غیر فعال بوده، مبالغ یارانه به حساب اعلامی واریز نشده است و افراد ‌باید به شعب بانک‌های مربوط مراجعه کنند.

11- سرپرستان خانوار هایی که حساب‌هایشان تأیید نهایی نشده است باید به یکی از شعب بانک‌هایی که دارای حساب می باشند مراجعه تا از طریق شعبه مربوط شماره حساب آنان با استفاده از سیستم E-bank در سامانه اعلام حساب خانوار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ثبت شود.

مرکز آمار ایران به زودی نحوه ورود به سامانه را برای افرادی‌که کد رهگیری و یا رمز عبور خود را گم کرده‌اند، اعلام خواهد کرد.