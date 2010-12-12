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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۵۵

قابل توجه تهرانی‌ها/

نحوه دریافت اطلاعات خانوار با ارسال کد ملی

نحوه دریافت اطلاعات خانوار با ارسال کد ملی

شهروندان می‌توانند با ارسال کد ملی خود از طریق پیام کوتاه به شماره 300000 اطلاعات مربوط به سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار را از مرکز آمار ایران دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور تسهیل ثبت اطلاعات اقتصادی خانوارها و اعمال تغییرات لازم در این خصوص، شهروندان تهرانی به 11 نکته توجه کنند.

1- همه افراد می‌توانند با ارسال کد ملی خود از طریق پیام کوتاه به شماره 300000 اطلاعات مربوط به سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار را از مرکز آمار ایران دریافت کنند.

2- در صورت مواجه با مغایرت سرپرست خانوار می تواند به سایت مرکز آمار ایران به نشانیyaraneh.amar.org.ir مراجعه و به اصلاح مغایرت اقدام کنند.
 
3- شماره تلفن 16-85107708 مربوط به مرکز آمار ایران و تلفن سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به شماره 09620 آماده پاسخگویی به تمامی سوالات هموطنان در زمینه اطلاعات اقتصادی خانوار است.
 
4- تلفن گویای مرکز آمار ایران به شماره 8587-021 به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به تمامی سوالات هموطنان در زمینه اطلاعات اقتصادی خانوار است.
 
5- خانوارهایی که با مواردی از قبیل فوت، اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، مفقود و یا مجنون شدن، حضور نداشتن سرپرست در محل زندگی خانوار (مثل زندگی در خارج از کشور‌) و نداشتن صلاحیت سرپرست خانوار مواجهند، می‌توانند با در دست داشتن گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح به بخشداری‌ها و یا فرمانداری‌های شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.
 
6- خانوارهای جدید ‌که موفق به ثبت کامل اطلاعات خانوار خود در سامانه مرکز آمار ایران نشده‌اند، در صورت مراجعات بعدی به سامانه با پیغام "شماره ملی شما قبلا وارد این سامانه شده است"، مواجه می‌شوند.
 
7- مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به این افراد را آخر هر روز از سامانه حذف می‌کند و این افراد ‌باید مجدداً پس از 48 ساعت به سامانه مذکور مراجعه کرده و به ورود کامل اطلاعات اقدام کنند.
 
8- افرادی‌که هنگام ورود اطلاعات، به اشتباه در خانوار دیگری ثبت‌نام شده‌اند نیاز به مراجعه حضوری به مرکز آمار ایران ندارند.
 
9- این افراد ‌باید با شماره تلفن‌های 16- 85107708 تماس گرفته و کد ملی خودرا اعلام کنند. مرکز آمار پس از بررسی، اطلاعات این افراد را از خانوار مذکور حذف می‌کند. این افراد ‌باید 4 روز بعد به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را در خانوار خود وارد کند.
 
10- در صورتی که حساب اعلامی سرپرست خانوار از 6 ماه پیش تاکنون غیر فعال بوده، مبالغ یارانه به حساب اعلامی واریز نشده است و افراد ‌باید به شعب بانک‌های مربوط مراجعه کنند.
 
11- سرپرستان خانوار هایی که حساب‌هایشان تأیید نهایی نشده است باید به یکی از شعب بانک‌هایی که دارای حساب می باشند مراجعه تا از طریق شعبه مربوط شماره حساب آنان با استفاده از سیستم E-bank در سامانه اعلام حساب خانوار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ثبت شود.
 
مرکز آمار ایران به زودی نحوه ورود به سامانه را برای افرادی‌که کد رهگیری و یا رمز عبور خود را گم کرده‌اند، اعلام خواهد کرد.
کد مطلب 1209413

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    نظرات

    • علی IR ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
      6 0
      پاسخ
      نه تلفن جواب میدن نه پیامک جوابش میاد
    • علی IR ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
      2 0
      پاسخ
      الان من 2 ماهه که بیکارم . خودم که یارانه نمیگرفتم. همسرم سر پرسته خانوار هست تلفنم بنامشه. از 27 ثبت نام کرده. بیمه بیکاری هم ثبت نام کردم اونم هیچی. ما باید چکار کنیم. این یک میلیونم که ندادن بهمون
    • 2371189707 IR ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
      1 2
      پاسخ
      گرفتن کد رهگیری
    • مجتبی عبادی IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
      5 7
      پاسخ
      عالی
    • مریم IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
      3 2
      پاسخ
      خوب
    • سهراب محمدی US ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
      7 4
      پاسخ
      دهه چندم هستم
    • IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
      3 2
      پاسخ
      دهک چندم هستم
    • روح اله خمسه IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
      4 1
      پاسخ
      ما که جز دهک پایین جامعه هستیم چرا صد تومن بابت ۲۲بهمن ونریختید
    • مجید IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
      2 0
      پاسخ
      عالی بود مرسی از شما
    • رسول عابدی انگوت IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام من یکی روستاهای صفر مرزی استان تبریزهستم چرایارانه صدهزارتومانی برای من واریزنشده
    • محرم IR ۰۴:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خیلی نوشتم جواب نمیاد شما را بخدا کمکم کنید مریضیم بیکارم به علت بیماری کلیه بیمه ندارم کار ندارم خانه ندارم خانه پدری اجازه هستیم چون ورسه ای خانومم بیرون کار میکنه یکی از دخترم ازدواج کرد بعد طلاق گرفته با یک بچه خدا را خوش میاد کمک معیشتی به ما ندهید 1377339300
    • محرم س IR ۰۴:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      با سلام دوباره بخدا دراین ساعت با چشمی گریان برای شما درد دل میکنم کسانی که کارمنده بیمه دارد یا کسانی که از کمیته امداد امام بهزیستی خیریه یک چیزی میگیرن منی که خانه ندارم بیمه ندارم کار ندارم خانه ندارم بعلت بیماری کلیه بیمه ام دو ساله قطع شده خانومم بیرون کار میکنه یکی از دخترم ازدواج کرد بعد طلا
    • محرم س IR ۰۴:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
      2 1
      پاسخ
      با سلام دوباره بخدا دراین ساعت با چشمی گریان برای شما درد دل میکنم کسانی که کارمنده بیمه دارد یا کسانی که از کمیته امداد امام بهزیستی خیریه یک چیزی میگیرن منی که خانه ندارم بیمه ندارم کار ندارم خانه ندارم بعلت بیماری کلیه بیمه ام دو ساله قطع شده خانومم بیرون کار میکنه یکی از دخترم ازدواج کرد بعد طلا
    • فرزین جلالی کوره IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
      1 0
      پاسخ
      عالی
    • یوسف رستمی IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
      1 0
      پاسخ
      من یک باز نشسته هستم بچه من اگر حقوق میگیرد به من ربطی ندارد مگر به من می دهد این یک کار خوبی نیست یارانه من چرا نمی دهندمن یک جانباز رزمنده وبرادر شهیدهستم وحقم خواهم گرفت کدملی3031132114
    • محمدحسن والی IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      باسلام این کار خوبی نیست من با بدبختی کارگری کار میکنم به خانوم بنده از سال 93یارانه نمیدهید خدارو خوش نمیاد بخدا
    • مهدی باهوش IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      خوب
    • وحید IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
      0 0
      پاسخ
      چرا یارانه نوزادی که العان ۹ ماهش شده واریز نمیشه
    • IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام ۴تا دختر دارم مستجرم همسرم ورشکسته چرا با وضعیتی که ما داریم کمک بیشتری نمی کنید ممنون
    • غلام منصوری ملک آبادی IR ۰۶:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      من سه تاازبچه هام یارانه ثبت نمیشن ما روستا نشین وکارگری میکنم یه فکری به حال ماهم بکنید
    • رحیم IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوب هست
    • علی رجایی IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      دهک چندم هستم
      • محمد علی قره بیگی توابع IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
        0 0
        دهگ چندم هستم
    • زینب چار هکن IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشی سود سهام واریز نمی دی
    • زینب چار هکن IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشی سود سهام واریز نمی دی
    • سارانورانی IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اطلاعات کمیته برای سرپرست خانوار
    • IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • سید محمد توتونچی IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      اطلاعات مربوط به دهک بندی ومیزان یارانه
    • امید IR ۰۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      استعلام تحت تکفل
    • رسول کریم پور دله زی IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      جند نفره موجود هست
    • علیرضا۸۹ ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      دریافت کدملی فرزندانم
    • محسن سلطانی خوراسگانی IR ۰۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ارتقای دهک گرفتن بیشتر یارانه ممنونم از لطف شما 🫡
    • ابوالفضل مردانی IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      می خوام ببینم تو ایران نفر چندم هستم
    • شهناز یاراحمدی IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      باسلام و خسته نباشید خدمت مسولین ما چهار نفر بودیم دونفر ریختید به مبلغ هشت تومان دونفر رو نریختید
    • شهناز یاراحمدی IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام تعداد نفرات چهار نفره رو برای چی دونفر ریختید الان برام دونفر ریختید رسیدگی کنید ممنون
    • آرش IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      استعلام سرپرست خانوار چند نفر یارانه
    • میترا حسن زاده IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      1 0
      پاسخ
      سر پرست خانوار کی هست

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