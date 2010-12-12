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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۲۸

صهیونیستها بر ادامه اشغال بیت المقدس تاکید کردند

صهیونیستها بر ادامه اشغال بیت المقدس تاکید کردند

یک مقام رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژِیم حاضر به تقسیم بیت المقدس و تعیین بخش شرقی آن به عنوان پایتخت کشور فلسطین نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بر خلاف موافقت ضمنی مقامهای اسرائیلی با تعیین شرق بیت المقدس به عنوان پایتخت کشور آتی فلسطین، یک مقام صهیونیست از مخالفت دولت نتانیاهو با این امر خبر داد.

این مقام صهیونیست که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که تل آویو نمی خواهد بیت المقدس را با طرف فلسطینی تقسیم کند. با این حال تشکیلات خودگردان اعلام کرده که تشکیل کشور فلسطینی بدون پایتختی بیت المقدس بی معنی خواهد بود. تشکیلات خودگردان خواهان ایجاد کشوری فلسطینی در مرزهای سال 1967 از جمله بخش شرقی بیت المقدس است.
 
این در حالی است که اخیرا "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی موافقت تل آویو با تقسیم بیت المقدس بین دو طرف در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات سازش شده بود.
 
این مقام صهیونیست با اشاره به این اظهارات تاکید کرد که سخنان باراک موضع رژیم صهیونیستی نبوده و این رژیم هرگز حاضر به تقسیم بیت المقدس با فلسطینیها نیست.
 
گفتنی است به دنبال بی نتیجه ماندن میانجیگری آمریکا در مذاکرات سازش، فرستاده ویژه این کشور در خاورمیانه برای یافتن راهی پایان دادن به تنشها، به زودی راهی منطقه خواهد شد.
کد مطلب 1209421

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