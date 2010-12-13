حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: رقابت در بالا و پایین جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال با حساسیت و جذابیت خاصی دنبال می شود. به همین خاطر برای احترام به حقوق باشگاه‌ها برای دیدارهای دوستانه پیش روی تیم ملی فوتسال و اردوهای این تیم، مسابقات لیگ تعطیل نمی شود.

وی در ادامه افزود: بطور مثال برای بازی تیم ملی فوتسال با بلژیک که در دهه آخر دی‌ماه برگزار می‌شود، لیگ را تعطیل نمی کنیم. بازیکنان دو روز پیش از رویارویی با این تیم در تاریخ 25 دیماه به اردو دعوت می شوند و پس از برگزاری این بازی به باشگاه‌های خود بازمی گردند.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان خاطرنشان کرد: برای دیدار با اوکراین در ماه بهمن نیز لیگ را در اولویت قرارداده و بازیکنان حداکثر دو روز قبل از این بازی در اردوی تیم ملی گردهم می آیند.

شمس با اشاره به اینکه بهترین‌ها به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت می شوند، گفت: برای بازی با بلژیک 15 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت خواهد شد.

وی در ادامه افزود: دروازه بان تیم فوتسال علم و ادب مشهد و یک بازیکن چپ پا از تیم فیروز صفه اصفهان نظر مرا جلب کرده‌اند که در اردوی آینده تیم ملی حضور خواهند داشت.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان پیرامون شرایط مصطفی نظری گفت: نظری را طی یکی دو هفته گذشته زیر نظر داشته‌ام. او عملکرد خوبی در ترکیب تیم گیتی پسند داشته و اگر مشکل خاصی به وجود نیاید، در اردوی آینده تیم ملی قطعا حضور خواهد داشت.

شمس در خاتمه تصریح کرد: امیدوارم مسئولان باشگاه فولادماهان اصفهان با درایتی که دارند، هرچه زودتر مشکل وحید شمسایی را برطرف کنند تا تیم ملی بتواند همچنان از وجود این بازیکن بهره مند شود.

تیم ملی فوتسال کشورمان در زمستان سالجاری سه دیدار دوستانه با تیم‌های ملی بلژیک، اوکراین و برزیل خواهد داشت.