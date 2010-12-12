شیبانی در کنفرانس بیطرفی ترکمنستان شرکت کرد/ رایزنی با مقامات 6 کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شیبانی معاون وزیر امور خارجه در امور خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع که به ‏نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران و به منظور شرکت در همایش بین المللی بیطرفی دائمی ترکمنستان، همکاری برای صلح، امنیت و توسعه به عشق آباد سفر کرده است طی سخنانی در این کنفرانس با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از نخستین کشورهایی بود که از تصمیم ترکمنستان برای اتخاذ بیطرفی حمایت کرد، اظهار داشت: راهبرد بیطرفی ترکمنستان در توسعه و تحکیم روابط دوستانه فیمابین دو کشور، تاثیرات مثبتی داشته است.

وی عضویت ترکمنستان ‏در جنبش عدم تعهد را حائز اهمیت دانسته و در بخش دیگری از سخنانش به سیاست ‏های موثر جمهوری اسلامی ایران در جهت تقویت ثبات و امنیت در منطقه آسیای مرکزی ‏و به ویژه در حوزه های انرژی و حمل و نقل اشاره کرد. ‏

معاون وزیر امور خارجه ایران در حاشیه این اجلاس نیز با وزرای خارجه ترکمنستان، ‏ترکیه، جمهوری آذربایجان، قائم مقام وزارت امور خارجه ترکمنستان و معاونین وزرای ‏امورخارجه روسیه، ارمنستان و مصر درباره مناسبات گفتگو و تبادل نظر کرد. ‏

رئیس جمهوری ترکمنستان در مراسم افتتاحیه این کنفرانس با اشاره به ابعاد سیاست ‏بیطرفی ترکمنستان در 15 سال گذشته، دستاوردهای این سیاست را در تقویت و تعمیق ‏همکاری های منطقه تشریح کرد. ‏

وی در ادامه طرح های کشورش برای توسعه زیرساخت های انرژی، حمل و نقل و ‏برقراری ارتباط با دیگر مناطق جهان از طریق جمهوری اسلامی ایران را مورد اشاره قرار ‏داد. ‏

در این همایش مردوف معاون رئیس کابینه وزراء و وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز در ‏سخنانی با اشاره به اشتراکات فراوان میان جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان، ‏مناسبات دو کشور را برادرانه توصیف کرد. ‏

وی با اشاره به طرح ها و برنامه های اقتصادی در دستور کار روابط دو کشور، جمهوری ‏اسلامی ایران را به عنوان شریک اول تجاری ترکمنستان معرفی کرد.‏