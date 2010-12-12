هنوز واگذاری تیم نفت به استان مرکزی ابلاغ نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلام اشرفی پس از نشست روز یکشنبه هیئت امنا باشگاه نفت تهران به عنوان سخنگوی جدید این باشگاه مطالب تازه ای را درباره بحث انتقال این تیم به اراک مطرح نمود.

وی با اشاره به اینکه مسئولان اراک هر دو بحث انتقال باشگاه و تیم نفت را به صورت همزمان مطرح نموده اند، خاطرنشان کرد: در هر دو مورد منتظر تصمیم مقامات عالی وزارت نفت هستیم و تاکنون هیچ ابلاغی در این زمینه صورت نگرفته است، بنابراین این انتقال تنها در صورت تصمیم و ابلاغ وزارتخانه قطعی می شود.

اشرفی درباره زمان این انتقال نیز خاطرنشان کرد: این موضوع نیز در ابلاغ احتمالی روشن می شود البته دوستان ما در اراک عنوان داشته اند که این انتقال پس از تاسوعا و عاشورای حسینی خواهد بود. به هرحال اگر تصمیم وزارتخانه بر واگذاری در این تاریخ باشد یا انجام انتقال در پایان فصل ما از آن تمکین خواهیم نمود.

سخنگوی باشگاه نفت تهران تصریح کرد: این اطمینان را می دهم که بازیکنان باشگاه نفت به عنوان بازیکنان حرفه ای با این انتقال دچار مشکل نمی شوند چرا که در فوتبال حرفه ای این مسایل تازگی ندارد، ضمن آنکه باشگاه نیز به کلیه تعهداتش تا پایان فصل حتی در صورت انتقال نیز پایبند است.

اشرفی درباره مصوبه هیئت دولت مبنی بر این انتقال و احتمال موضع گیری فیفا در این باره گفت: وزارت نفت مالک این باشگاه است و این انتقال هم اگر انجام شود با ابلاغ وزارتخانه است بنابراین ما به عنوان مالک این کار را مطابق با قوانین جاری فوتبال کشور و آسیا انجام می دهیم و هیچ بحثی درباره دخالت دولت در ورزش وجود ندارد.و

وی درباره اینکه مقصد این انتقال پالایشگاه شازند خواهد بود نیز گفت: پاسخ این سوال نیز در ابلاغیه مقامات وزارتخانه مشخص می شود.

سخنگوی باشگاه نفت نظر شخصی اش درباره این انتقال را نیز چنین بیان کرد: به نظرم این انتقال می تواند هم مثبت باشد و هم مشکلاتی داشته باشد، طبیعی است که شاید این تیم در اراک طرفداران بیشتری از تهران پیدا کند و در مجموع این واگذاری به سود مجموعه تمام شود.

اشرفی درباره حضور سه تیم از وزارت نفت در لیگ برتر و احتمال عدم امکان پشتیبانی از این تیم ها طبق مصوبات برنامه پنجم توسعه نیز گفت: تا جایی که می دانم بحث کمک وزارتخانه ها به ورزش فعلا در برنامه پنجم نیست اما، بازهم می گویم ما تا قانون رسمی ابلاغ نشود نمی توانیم ابراز نظر کنیم.

سخنگوی جدید باشگاه نفت تهران در خاتمه گفت: طبق تصمیم هیئت امنا باشگاه تمامی اخبار رسمی درباره انتقال باشگاه یا تیم نفت از سوی من اعلام خواهد شد و هر نظر دیگری از سوی هر فردی اعلام شود نظر شخصی خواهدبود. من برای انتقادات و پیشنهادات درون خانواده باشگاه نیز احترام قائلم اما، در نهایت هر چیز که قانون اعلام کند را اجرا خواهیم نمود.