به گزارش خبرگزاری مهر، دفاتر مطالعات اقتصادی، اجتماعی، برنامه و بودجه، حقوقی، سیاسی و زیربنایی این مرکز در این اظهارنظر کارشناسی مشترک خاطرنشان کردند که طرح "سرمایهگذاری – توسعه اشتغال و بخش خصوصی" که به امضای 37 نفر از نمایندگان رسیده و دارای 27 ماده است به استناد اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر چند با هدف مواجهه با معضل نرخ بیکاری و در جهت تقویت انگیزه و شور و نشاط جوانان و کاهش بیکاری، تسهیل، توسعه و بهبود فرایندهای کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، اما با نگاهی بر مواد آن، این نکته استنباط میشود که تعدادی مواد پراکنده که لزوماً سنخیتی با هم نداشته و حتی در بعضی موارد با عنوان طرح نیز همخوانی ندارند در قالب طرح پیشنهادی ارائه شدهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود درباره طرح سرمایهگذاری - توسعه اشتغال و بخش خصوصی را اعلام کرد.
امکان تحقق خواستههای مطرح شده عمدتاً در قالب برنامههای توسعه با مسئولیت دولت و قوای قضائیه و مقننه با مساعد بودن زمینههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، به گونهای که در برخی مواد نقض آشکار قوانین به ویژه اصل هفتادو پنجم قانون اساسی، سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز قانون خدمات کشوری صورت گرفته است .
در برخی مواد دیگر این طرح در امور دستگاههای دولتی دخالت کرده و مغایر با نظر شورای نگهبان، دولت را به ارائه لایحه ملزم کرده، همچنین بار مالی مربوطهای که طرح تحمیل میکند به میزان بالایی است و البته در خیلی از موارد منبع تأمین آن نیز در نظر گرفته نشده است.
در کل، توصیه مرکز پژوهشها به لحاظ دغدغههای طراحان از طریق انتقال مباحث به برنامهریزان برنامه پنج ساله توسعه است و تصویب آن را در قالب این طرح به صلاح و جایز نمیداند.
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