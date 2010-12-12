تعداد بیمارستانهای قم باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی، عصر یکشنبه در دیدار با مدیرکل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که در محل دفتر رئیس مجلس در قم برگزار شد، بیان داشت: برای حل این مشکل باید امکانات رفاهی و تعیین زمین قابل دسترس و اختصاص وام مناسب در نظر گرفته شود.
وی در ادامه در خصوص تصویب بودجه نیروی مسلح اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی بودجه نیروهای مسلح را در سال جاری نسبت به سالهای گذشته افزایش داده است.
بیمارستانهای تخصصی در قم باید احداث شود
مدیرکل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان قم نیز در ادامه این جلسه گفت: عمده بیمارستانهای تخصصی در تهران است و این امر نیازمند فکر اساسی در خصوص ایجاد بیمارستانهای تخصصی در استان قم است.
محسن مهدویپور در خصوص مشکلات بازنشستگان نیروهای مسلح بیان داشت: ارائه تسهیلات بانکی میتواند تا حدودی مشکل افراد بازنشسته استان قم را حل کند.
وی با اشاره به مشکلات پرداخت حقوق و پاداش آخر سال بازنشستگان نیروی مسلح استان قم اظهار داشت: مطالبات بازنشستگان همواره با مشکلاتی همراه بوده است که اخیراَ بخشی از این معوقات بازنشستگان پرداخت نشده و مشکل نقدینگی موجب نارضایتی بازنشستگان استان شده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قم با بیان اینکه مشکلات درمان در قم وجود دارد، افزود: در حال حاضر وضعیت درمانی نیروهای مسلح استان قم در شرایط خوبی نیست و نیازمند رسیدگی و توجه بیشتر است و در آینده امیدواریم سطح خدمات درمانی استان قم بالاتر برود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد و سطح بیمارستانهای قم کم است بر توجه بیشتر در گسترش تعداد بیمارستانهای استان قم تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی، عصر یکشنبه در دیدار با مدیرکل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که در محل دفتر رئیس مجلس در قم برگزار شد، بیان داشت: برای حل این مشکل باید امکانات رفاهی و تعیین زمین قابل دسترس و اختصاص وام مناسب در نظر گرفته شود.
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