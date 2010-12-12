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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۱۸

هیئتهای مذهبی در محرم سنتهای حسنه را احیا کنند

هیئتهای مذهبی در محرم سنتهای حسنه را احیا کنند

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: هیئتهای مذهبی در ایام سوگواری و عزاداری ماه محرم باید سنتهای حسنه را احیا و ترویج کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت الاسلام عزیزخانی عصر یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئونات اسلامی و فرهنگی در مناسبتهای مذهبی گفت: باید از هرگونه خرافه و بدعت در مراسم عزاداری سالار شهیدان جلوگیری شود زیرا دشمنان سعی دارند با ترویج خرافات به آئینهای دینی و مذهبی ما آسیب بزنند.

عزیزخانی افزود: عزاداری امام حسین(ع) خودجوش و مردمی است و باید همه گروههای مردم به طور خودجوش در برپایی مراسم عزاداری همکاری کنند و از برخی بدعتها و خرافات و اموری که موجب وهن دینی می شود جلوگیری کنند.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین خاطرنشان کرد: خوشبختانه با همکاری هیئتهای مذهبی و مداحان در سال گذشته با کمترین مسائل حاشیه ای در عزاداری ها روبرو بودیم و امسال هم امیدواریم با تداوم این همکاری ها در تاسوعا و عاشورای حسینی هم مراسم با شکوه خاص این ایام برگزار شود.
 
وی به گردهمایی بزرگ هیئتهای مذهبی در تاسوعای حسینی اشاره کرد و گفت: این گردهمایی به منظور زنده نگهداشتن عاشورا و مناسبت های مذهبی برای دومین سال متوالی برگرار می شود.
 
در این جلسه مقرر شد تجمع بزرگ مردم قزوین صبح روز تاسوعا در خیابان شهدا برگزار شود.
کد مطلب 1209453

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