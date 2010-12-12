اوباما اقدام ویکی لیکس را تاسف بار خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا سرانجام ناچار شد در برابر اقدام سایت ویکی لیکس در انتشار اسناد دیپلماتیک این کشور واکنش نشان دهد.

وی طی تماسی تلفنی با "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه این اقدام را تاسف بار خواند. اوباما با اشاره به اظهارات ضد ترکیه ای منتشر شده مقامهای آمریکایی در سایت ویکی لیکس مدعی شد که این اقدام هیچ تاثیری بر روابط گرم و دوستانه واشنگتن-آنکارا نخواهد گذاشت.

وی همچنین طی تماسی تلفنی با "فیلیپه کالدرون" همتای مکزیکی خود با بیان اظهارات مشابهی، اقدام ویکی لیکس را محکوم کرد. این سخنان تندترین اظهار نظر رئیس جمهوری آمریکا درباره ویکی لیکس، پس از انتشار جدیدترین اسناد این سایت بوده است.

این در حالی است که طرفداران "جولیان آسانگ" موسس ویکی لیکس در اسپانیا با برگزاری راهپیمایی خواستار آزادی وی شده و از سایر طرفداران آسانگ در کشورهای دیگر خواسته اند به این حرکت بپیوندند.

جولیان آسانگ 39 ساله هفته گذشته به اتهام آزار جنسی در لندن بازداشت شد. قرار است مقامهای قضایی انگلیس طی روزهای آینده در مورد نگهداشتن و یا تحویل دادن وی به سوئد تصمیم گیری کنند.