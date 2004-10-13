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۲۲ مهر ۱۳۸۳، ۲۰:۲۷

ديپلمات ها در وين اعلام كردند:

تايوان هم پلوتونيوم غني سازي كرده است

ديپلماتها روز چهارشنبه در وين اعلام كردند كه آژانس انرژي اتمي سازمان ملل به اين نتيجه رسيده است كه تا اواسط دهه 1980 تايوان پلوتونيوم غني سازي كرده و برنامه سري تسليحات اتمي داشته است.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل از آسوشيتدپرس ديپلمات ها افزودند  تايوان در دهه 1980  برنامه هاي تحقيقي محدودي درباره  تسليحات اتمي داشته است  و تحقيقات نيز نشان مي دهد كه تايوان  آزمايش هاي  جداسازي پلوتونيوم انجام داده  است.

به گفته ديپلمات ها در وين تايوان نخستين بار در دهه 1960 برنامه هاي هسته اي  خود را آغاز كرده است و در آن زمان آمريكا از بيم اينكه چين در صدد جبران اين مسئله برآيد، تايوان را تحت فشار قرار داد تا به برنامه هاي هسته اي خود پايان دهد.

اين ديپلماتها مي گويند كه اطلاعات آنها بر اساس نمونه هاي اوليه اي است كه بازرسان آژانس از تايوان بدست آورده اند . اين اطلاعات نشان مي دهد، آزمايش جداسازي احتمالاً تا 20 سال پيش هم ادامه داشته است. 

گرچه تحليلگران مي گويند كه تايوان هرگز اعتراف نكرده است كه برنامه هاي سري تسليحاتي داشته اما اين دومين جنجالي است كه در چند ماه اخير در زمينه فعاليتهاي هسته اي در شرق دور صورت مي گيرد .

چندي پيش اعلام شد كه كره جنوبي هم فعاليت هاي اتمي داشته است و اين مسئله كره و آمريكا را كه از متحدان آن كشوردر گفتگوهاي شش جانبه در مورد برنامه هسته اي كره شمالي است با مشكلاتي مواجه ساخت. تايوان هم نظير كره جنوبي  از متحدان آمريكا در شرق دور است.

 

کد مطلب 120947

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