ادامه تلاش برای مهار آتش در 30 هکتار از جنگلهای گیلان

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از دیروز به دلیل وزش باد گرم 30 هکتار از جنگلهای آلیان فومن، ویسرود شفت، سیاهکل و منطقه درفک رودبارآتش گرفته است.

وی اظهارداشت: حدود هزار نفر از کارکنان منابع طبیعی، بسیجیان و نیروهای امدادی این مناطق با کنترل آتش در حال مهار آن هستند.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان همچنین با اشاره به اینکه وزش باد گرم و سخت گذر بودن این مناطق سبب شده است تا آتش به کندی مهار شود از حاشیه نشینان جنگل و مسافران خواست از روشن کردن آتش در جنگلها و حاشیه آن خودداری کنند.

بر اثر حریق اخیر15 هکتار از جنگلهای رودبار دچار آتش سوزی سطحی شده بود

وی در ادامه از آتش سوزی سطحی 15 هکتار از جنگلهای درفک شهرستان رودبار طی چند روز اخیر خبرداد و افزود:

اوایل هفته گذشته بنا بر اطلاع واصله از طریق یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان یک مورد حریق در " تی تی سرا " در منطقه درفک شهرستان رودبار گزارش شده بود که با توجه به آمادگی قبلی این اداره کل برای مقابله با چنین وقایعی عوامل یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به منطقه اعزام و در اولین ساعات حریق در این عرصه حضور یافتند.

رحمانی اظهارداشت: با توجه به کوهستانی بودن این منطقه و نبود امکانات اعزام تجهیزات خودرویی ماموران حفاظتی با استفاده از لوازم و تجهیزات انفرادی اطفاء حریق اقدام و به محض رسیدن به آتش، اقدامات اولیه برای جلوگیری از گسترش حریق به عمل آوردند و این امر باعث کنترل محدوده حریق و از سرایت آن به نقاط دیگر جنگلی پیشگیری شد.



مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: از آنجائیکه جنگلهای استان گیلان به ویژه در مناطق مورد اشاره حائز اهمیت بسیار زیادی است و از جنگلهای هیرکانی و متعلق به دوره سوم زمین شناسی است، بنابراین حساسیت و ارزش بالایی داشته و حفاظت از این میراث ارزشمند و سرمایه ملی از مهمترین وظایف هر ایرانی فهیم و آگاه است.



وی خاطر نشان کرد: با بسیج تمام پرسنل اداره کل و اعزام اکیپ های عملیاتی شامل کارشناسان خبره و با تجربه ضمن محاصره حریق به تدریج به سمت کانون حریق حرکت کرده و پس از چهار روز تلاش بی وقفه و شبانه روزی موفق به اطفاء کامل آتش در این منطقه شدند.



رحمانی اعلام کرد: خشکسالی و عدم نزول بارش و نیز وزش ها بادهای گرم موسمی در منطقه می توانست این حریق را تبدیل به یک فاجعه زیست محیطی کند و اگر سرعت عمل و حضور به موقع و فعالانه نیروهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان و همچنین مساعدت و همیاری مسئولان به ویژه استاندار، مدیر ستاد حوادث غیر مترقبه، فرماندار شهرستان رودبار و مشارکت فرماندهی نیروی زمینی و تفنگداران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی نبود این آتش سوزی تا مدتها ادامه و هکتارها جنگل از بین می رفت.



وی ادامه داد: خوشبختانه با هدایت به موقع همکاران خسارت ناشی از این حریق در کمترین سطح خود بوده و به درختان سرپا و حتی نهالهای ناشی از زادآوری طبیعی جنگل آسیب جدی وارد نشد و در عرصه ای به مساحت حدود 15 هکتار شاهد خسارت سطحی و سوختن شاخ و برگ های کف جنگل بوده ایم که این امر نشان از موفقیت نیروهای جان بر کف و حافظان انفال الهی دارد.