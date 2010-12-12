به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پرطرفدار نود که در محتوای خود با حاشیه های فوتبال سروکار دارد، خود نیز برای روی آنتن رفتن و یا نرفتن از حاشیه ها و حرف و حدیث ها در امان نیست! در حالی که امروز اعلام شد این برنامه بنا بر برخی دلایل دوشنبه شب روی آنتن نخواهد رفت، اما براساس آخرین تصمیم این برنامه طبق روال هفته های گذشته پخش خواهد شد.

به نظر می رسد اختلاف نظر عادل فردوسی پور که تهیه کننده و مجری این برنامه پرطرفدار است با برخی مسئولان و تصمیم گیرندگان هنوز ادامه دارد و دو تصمیم متناقضی که امروز یکشنبه اتخاذ شد نیز در همین راستاست. با این حال عادل فردوسی پور مثل همه دفعات گذشته بازهم برنده این اختلاف نظر و کش و قوس پنهانی شد!

با این حال براساس اطلاعات خبرنگار مهر قرار است برنامه نود دوشنبه شب و از ساعت 22:30 دقیقه روی آنتن برود و طی آن به بررسی هفته هجدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر و برخی موضوعات دیگر پرداخته شود.