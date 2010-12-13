به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام غلامرضا بهروزلک شامگاه یکشنبه در مراسم عزاداری و سوگواری که به مناسبت ایام محرم و شهادت امام حسین(ع) و یاران پاکش در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد، افزود: گرچه از ابتدای حرکت امام حسین(ع) از مدینه تا کربلا، چند ماه طول نکشید و واقعه عاشورا نیز در نیمی از روز به وقوع پیوست ولی این حرکت و قیام قرنهای متمادی تاریخ و جوامع اسلامی را تحتتأثیر خود قرار داده است.
مدیر پژوهشکده مهدویت و آیندهپژوهشی با بیان این مطلب که تاریخ اسلام را میتوان در سه حرکت عظیم توسط سه شخصیت تأثیرگذار خلاصه کرد، گفت: حرکت پیامبر اکرم (ص) به عنوان بنیانگذار اسلام که از مکه آغاز و در مدینه ختم شد، دوم حرکت و قیام امام حسین(ع) که از مدینه آغاز شد ولی به کوفه که مقر حکومت مهدی موعود است، نرسید و در کربلا ختم شد تا امام عصر با ظهور خود این راه را کامل و حکومت اسلامی را در کوفه برپا نماید.
بهروزلک با اشاره به برخی نشانههای امام زمان(عج) بیان داشت: برای امام مهدی(عج) نشانههای مختلفی در کتب روایی نقل شده، به عنوان نمونه، روایت شده وقتی سه نام مبارک برای بار دوم تکرار شود، چهارمی قائم است؛ نامهای مبارک محمد و علی و حسن برای اولینبار و محمدتقی و علینقی و حسن عسکری برای دومینبار تکرار شده که بعد از این بزرگواران، چهارمی که هم نام پیامبر است، امام آخرالزمان است.
وی افزود: در روایت دیگری نقل شده که فرزند نهم امام سوم، امام قائم است و شیعه و سنی نقل کردهاند که «المَهدیُ مِن وُلدِ فاطمه(س)» و یا المَهدیُ مِن وُلدِ الحسین(ع)».
فرهنگ صحیح اهل بیت(ع) به دنیا معرفی شود
این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: اهلبیت(ع) در سراسر دنیا علاقهمندان فراوانی دارند ولی برخی از آنها دچار انحراف و خرافه شدهاند که باید فرهنگ صحیح و غنی و اصیل را به آنها معرفی کرد، به عنوان نمونه در فرهنگ اندونزی به سادات نیز اهلبیت گفته میشود، که این نوعی انحراف است.
مدیر پژوهشکده مهدویت و آیندهپژوهشی ادامه داد: مهدویت در ایران نیز گاهی دچار انحراف میشود، وجود چندین منجی، پیامبر و حتی خدای دروغین که در زندانها بسر می برند، نشاندهنده همین انحرافات است.
وی با اشاره به روایت قدسی درباره مهدی موعود اظهار داشت: در روایت نقل شده که پیامبر انوار اهلبیت(ع) را در معراج دید که یکی از آنها تلالو خاصی دارد، علت آن را جویا شد، خداوند فرمود: این فرزند تو مهدی است که جهان را از عدل و داد پر میکند.
بهروزلک بیان داشت: زمانی که پیامبر در حال احتضار بودند، فاطمه زهرا(س) تاب و تحمل نداشتند و گریه میکردند، میگفتند: این مصیبت بر ما بسیار سخت است و بعد از شما چه کنیم؟ پیامبر در پاسخ به ایشان فرمودند که یا فاطمه ابشری بالمهدی؛ یعنی فاطمه جان تو را به مهدی بشارت میدهم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تسلیبخش اهلبیت(ع) در مصیبتها مهدی موعود است و حتی حضرت فاطمه(س) نیز در مصیبتها ذکر یا مهدی میگفتند، که این نکتهها نشان میدهد، نام و قیام و پرچم امام حسین(ع) با قیام و پرچم مهدی موعود(عج) گره خورده است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر پژوهشکده مهدویت و آیندهپژوهشی گفت: هجرت پیامبر اکرم (ص) موجب شد دین اسلام بنا گذاشته شود و پایههای این دین استوار شود، با هجرت امام حسین(ع) این دین تا قیام مهدی موعود تداوم یافت و این قیام با ظهور حضرت حجت (عج) جهانی میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام غلامرضا بهروزلک شامگاه یکشنبه در مراسم عزاداری و سوگواری که به مناسبت ایام محرم و شهادت امام حسین(ع) و یاران پاکش در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد، افزود: گرچه از ابتدای حرکت امام حسین(ع) از مدینه تا کربلا، چند ماه طول نکشید و واقعه عاشورا نیز در نیمی از روز به وقوع پیوست ولی این حرکت و قیام قرنهای متمادی تاریخ و جوامع اسلامی را تحتتأثیر خود قرار داده است.
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